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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Никогда не думал, что футбол может сделать больно»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 10:12 |
1970
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Никогда не думал, что футбол может сделать больно»

Нападающий сборной Украины прокомментировал поражение

06 июня 2022, 10:12 |
1970
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Никогда не думал, что футбол может сделать больно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Я никогда не думал, что футбол может сделать больно. Время слез и несбыточной мечты. Мы хотели, чтобы вы улыбались и плакали только от слез радости. Время, которое заставляет плакать от боли.

Но я горжусь тем, что я украинец, потому что мы являемся примером, примером для всех. Мы не сдаемся, какой бы сложной не была ситуация. Еще нам, братья молодые, улыбнется судьба», — написал Яремчук в Instagram.

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Источник Sport.ua
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