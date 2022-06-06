Роман ЯРЕМЧУК: «Никогда не думал, что футбол может сделать больно»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Я никогда не думал, что футбол может сделать больно. Время слез и несбыточной мечты. Мы хотели, чтобы вы улыбались и плакали только от слез радости. Время, которое заставляет плакать от боли.

Но я горжусь тем, что я украинец, потому что мы являемся примером, примером для всех. Мы не сдаемся, какой бы сложной не была ситуация. Еще нам, братья молодые, улыбнется судьба», — написал Яремчук в Instagram.