Гари ЛИНЕКЕР: «Жаль, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 ценой вылета Украины»

Известный в прошлом футболист, аналитик британского телевидения Гари Линекер прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Поздравляю Уэльс с выходом на ЧМ-2022. Жаль, что это произошло ценой вылета Украины, но это прекрасное достижение.

Хорошо сыграли», - написал Линекер.

Отметим, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 второй раз в истории.