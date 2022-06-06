Чемпионат мира06 июня 2022, 09:32 |
1005
0
Гари ЛИНЕКЕР: «Жаль, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 ценой вылета Украины»
Известный эксперт прокомментировал матч украинцев
06 июня 2022, 09:32 |
1005
0
Известный в прошлом футболист, аналитик британского телевидения Гари Линекер прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.
«Поздравляю Уэльс с выходом на ЧМ-2022. Жаль, что это произошло ценой вылета Украины, но это прекрасное достижение.
Хорошо сыграли», - написал Линекер.
Отметим, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 второй раз в истории.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июня 2022, 21:45 24
Евгений Арановский рассказал о судействе в матче Уэльс - Украина
Футбол | 05 июня 2022, 19:40 6
Уэльс вышел вперед в финальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2022
Футбол | 05.06.2022, 22:20
Война | 06.06.2022, 07:13
Футбол | 06.06.2022, 05:50
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2022, 07:10 1
05.06.2022, 01:10 2
05.06.2022, 18:30 4
04.06.2022, 21:30 1
04.06.2022, 14:21 5
05.06.2022, 20:56 163
05.06.2022, 18:30 4
Теннис