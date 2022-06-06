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  4. Гари ЛИНЕКЕР: «Жаль, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 ценой вылета Украины»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 09:32 |
1005
0

Гари ЛИНЕКЕР: «Жаль, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 ценой вылета Украины»

Известный эксперт прокомментировал матч украинцев

06 июня 2022, 09:32 |
1005
0
Гари ЛИНЕКЕР: «Жаль, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 ценой вылета Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом футболист, аналитик британского телевидения Гари Линекер прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Поздравляю Уэльс с выходом на ЧМ-2022. Жаль, что это произошло ценой вылета Украины, но это прекрасное достижение.
Хорошо сыграли», - написал Линекер.

Отметим, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 второй раз в истории.

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