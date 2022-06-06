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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я безгранично горжусь сборной Украины»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 08:29 |
320
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я безгранично горжусь сборной Украины»

Бывший тренер национальной команды поддержал футболистов после поражения от Уэльса

06 июня 2022, 08:29 |
320
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я безгранично горжусь сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими, самыми преданными в мире болельщиками! Не все в жизни определяется результатом! Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!», - написав Шевченко.

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Источник Sport.ua
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