Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я безгранично горжусь сборной Украины»

Экс-игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими, самыми преданными в мире болельщиками! Не все в жизни определяется результатом! Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!», - написав Шевченко.