Чемпионат мира06 июня 2022, 08:29 |
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я безгранично горжусь сборной Украины»
Бывший тренер национальной команды поддержал футболистов после поражения от Уэльса
06 июня 2022, 08:29 |
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Экс-игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.
«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими, самыми преданными в мире болельщиками! Не все в жизни определяется результатом! Двигаемся вместе к следующим победам! Слава Украине!», - написав Шевченко.
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