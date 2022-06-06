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Чемпионат мира
06 июня 2022, 04:30 | Обновлено 06 июня 2022, 05:35
54
0

Уэйн ХЕННЕССИ: «Это моя лучшая игра в футболке сборной Уэльса»

Валлийский вратарь стал героем матча с Украиной

06 июня 2022, 04:30 | Обновлено 06 июня 2022, 05:35
54
0
Уэйн ХЕННЕССИ: «Это моя лучшая игра в футболке сборной Уэльса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Хеннесси

Голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Это моя лучшая игра в футболке сборной Уэльса, и она удалась в такой ключевой момент. Надо отдать должное Украине. Гарет Бэйл представляет большую угрозу при исполнении стандартных положений. Он удивительно талантлив - любо-дорого смотреть.

Это совершенно немыслимо. Но опять-таки каждый, кто вышел на поле, а также весь наш штаб - все были великолепны в ходе этого отборочного цикла», - сказал Хеннесси.

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Источник УЕФА
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