Уэйн ХЕННЕССИ: «Это моя лучшая игра в футболке сборной Уэльса»
Валлийский вратарь стал героем матча с Украиной
Голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.
«Это моя лучшая игра в футболке сборной Уэльса, и она удалась в такой ключевой момент. Надо отдать должное Украине. Гарет Бэйл представляет большую угрозу при исполнении стандартных положений. Он удивительно талантлив - любо-дорого смотреть.
Это совершенно немыслимо. Но опять-таки каждый, кто вышел на поле, а также весь наш штаб - все были великолепны в ходе этого отборочного цикла», - сказал Хеннесси.
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