Уэйн ХЕННЕССИ: «Это моя лучшая игра в футболке сборной Уэльса»

Голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Это моя лучшая игра в футболке сборной Уэльса, и она удалась в такой ключевой момент. Надо отдать должное Украине. Гарет Бэйл представляет большую угрозу при исполнении стандартных положений. Он удивительно талантлив - любо-дорого смотреть.

Это совершенно немыслимо. Но опять-таки каждый, кто вышел на поле, а также весь наш штаб - все были великолепны в ходе этого отборочного цикла», - сказал Хеннесси.