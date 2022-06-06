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  4. Гарет БЭЙЛ: «Это крупнейший успех в истории валлийского футбола»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 05:40 |
57
0

Гарет БЭЙЛ: «Это крупнейший успех в истории валлийского футбола»

Лидер сборной Уэльса – о выходе на Мундиаль

06 июня 2022, 05:40 |
57
0
Гарет БЭЙЛ: «Это крупнейший успех в истории валлийского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Последние несколько недель я мало что мог из-за спазма в спине и просто делал то, что было в моих силах. Я оставил на поле всего себя.

Это крупнейший успех в истории валлийского футбола. Все мы в восторге. Вот в чем состоят наши мечты и ради чего мы начинали свой путь. Эта победа - для всех наших изумительных болельщиков. Невозможно словами описать такие чувства», - сказал Бэйл.

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Источник УЕФА
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