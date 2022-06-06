Гарет БЭЙЛ: «Это крупнейший успех в истории валлийского футбола»

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Последние несколько недель я мало что мог из-за спазма в спине и просто делал то, что было в моих силах. Я оставил на поле всего себя.

Это крупнейший успех в истории валлийского футбола. Все мы в восторге. Вот в чем состоят наши мечты и ради чего мы начинали свой путь. Эта победа - для всех наших изумительных болельщиков. Невозможно словами описать такие чувства», - сказал Бэйл.