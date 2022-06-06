Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Героем поединка стал вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси
В финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 сборная Украины на выезде проиграла национальной команде Уэльса со счетом 0:1.
Лучшим игроком поединка стал вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси, которому удалось сохранить свои ворота «сухими», несмотря на множество угроз со стороны украинцев. Авторитетный портал Whoscored поставил ему высокий балл 8,9.
В составе команды Александра Петракова лучшая оценка у Руслана Малиновского – 7,2. Самый низкий балл в составе обеих команд, включая вышедших на замену игроков, у автора автогола Андрея Ярмоленко – 5,8. При этом капитан сборной Украины отыграл матч полностью.
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