Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина

В финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 сборная Украины на выезде проиграла национальной команде Уэльса со счетом 0:1.

Лучшим игроком поединка стал вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси, которому удалось сохранить свои ворота «сухими», несмотря на множество угроз со стороны украинцев. Авторитетный портал Whoscored поставил ему высокий балл 8,9.

В составе команды Александра Петракова лучшая оценка у Руслана Малиновского – 7,2. Самый низкий балл в составе обеих команд, включая вышедших на замену игроков, у автора автогола Андрея Ярмоленко – 5,8. При этом капитан сборной Украины отыграл матч полностью.