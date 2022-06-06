Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определена финальная пара Сегунды за путевку в Ла Лигу
Испания
06 июня 2022, 04:50 | Обновлено 06 июня 2022, 05:03
134
0

Определена финальная пара Сегунды за путевку в Ла Лигу

«Жирона» в дополнительное время обыграла «Эйбар» и вышла в финал

06 июня 2022, 04:50 | Обновлено 06 июня 2022, 05:03
134
0
Определена финальная пара Сегунды за путевку в Ла Лигу
ФК Жирона

В Испании продолжается плей-офф Сегунды, в котором определится обладатель последней путевки в Ла Лигу. Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, играют плей-офф в два раунда.

«Жирона» в дополнительное время обыграла «Эйбар» (2:0 д.в.) и вышла в финал, хотя и проиграла первый полуфинальный матч.

Ранее «Тенерифе» во второй раз обыграл «Лас-Пальмас» (2:1) и вышел в финал, где его соперником станет «Жирона». Финальные матчи пройдут 11 и 19 июня.

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

1/2 финала. Ответный матч

05.06.2022. Эйбар – Жирона – 0:2 д.в. (первый матч – 1:0)

Голы: Борха Гарсия, 1, Стуани, 91.

По теме:
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
Жирона Эйбар Тенерифе Лас-Пальмас Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор переходные матчи Кристиан Стуани
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Бокс | 05 июня 2022, 07:40 3
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя

В легком весе – новый абсолютный чемпион мира, обладатель всех поясов

Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Бокс | 05 июня 2022, 07:30 20
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко

5 июня в Мельбурне состоялся большой чемпионский бой в легком весе

Проиграли бой, но не войну. УАФ потроллила сборную россии
Футбол | 06.06.2022, 00:30
Проиграли бой, но не войну. УАФ потроллила сборную россии
Проиграли бой, но не войну. УАФ потроллила сборную россии
xG: Украина наиграла на два гола в ворота Уэльса
Футбол | 06.06.2022, 03:30
xG: Украина наиграла на два гола в ворота Уэльса
xG: Украина наиграла на два гола в ворота Уэльса
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Футбол | 05.06.2022, 18:30
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
04.06.2022, 04:50 2
Теннис
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
05.06.2022, 14:48
Футбол
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
04.06.2022, 05:19
Война
Сборная Украины снова выиграла у Дании в матче Золотой Евролиги
Сборная Украины снова выиграла у Дании в матче Золотой Евролиги
04.06.2022, 21:30 1
Волейбол
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
05.06.2022, 20:56 151
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
05.06.2022, 19:40 6
Футбол
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
05.06.2022, 22:20 10
Футбол
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
ФОТО. Неудачный дебют. Украинец Можаров проиграл на UFC Fight Night 207
05.06.2022, 01:10 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем