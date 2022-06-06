Определена финальная пара Сегунды за путевку в Ла Лигу

В Испании продолжается плей-офф Сегунды, в котором определится обладатель последней путевки в Ла Лигу. Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, играют плей-офф в два раунда.

«Жирона» в дополнительное время обыграла «Эйбар» (2:0 д.в.) и вышла в финал, хотя и проиграла первый полуфинальный матч.

Ранее «Тенерифе» во второй раз обыграл «Лас-Пальмас» (2:1) и вышел в финал, где его соперником станет «Жирона». Финальные матчи пройдут 11 и 19 июня.

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

1/2 финала. Ответный матч

05.06.2022. Эйбар – Жирона – 0:2 д.в. (первый матч – 1:0)

Голы: Борха Гарсия, 1, Стуани, 91.