Определена финальная пара Сегунды за путевку в Ла Лигу
«Жирона» в дополнительное время обыграла «Эйбар» и вышла в финал
В Испании продолжается плей-офф Сегунды, в котором определится обладатель последней путевки в Ла Лигу. Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, играют плей-офф в два раунда.
«Жирона» в дополнительное время обыграла «Эйбар» (2:0 д.в.) и вышла в финал, хотя и проиграла первый полуфинальный матч.
Ранее «Тенерифе» во второй раз обыграл «Лас-Пальмас» (2:1) и вышел в финал, где его соперником станет «Жирона». Финальные матчи пройдут 11 и 19 июня.
Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу
1/2 финала. Ответный матч
05.06.2022. Эйбар – Жирона – 0:2 д.в. (первый матч – 1:0)
Голы: Борха Гарсия, 1, Стуани, 91.
❤️🤍 𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐔 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏! ❤️🤍 pic.twitter.com/OxtOlFVwOO— Girona FC (@GironaFC) June 5, 2022
No és només un equip! ❤️🤍 pic.twitter.com/qevtsxOLxc— Girona FC (@GironaFC) June 5, 2022
🏁 FINAL— Girona FC (@GironaFC) June 5, 2022
💪 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
🔴⚪️ #EibarGirona pic.twitter.com/51wG0y6y8n
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