Определился первый финалист плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
«Тенерифе» во второй раз обыграл «Лас-Пальмас» и вышел в финал
В Испании продолжается плей-офф Сегунды, в котором определится обладатель последней путевки в Ла Лигу. Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, играют плей-офф в два раунда.
«Тенерифе» во второй раз обыграл «Лас-Пальмас» (2:1) и вышел в финал, где его соперником станет «Жирона» или «Эйбар» (0:1 в первой игре).
Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу
1/2 финала. Ответный матч
04.06.2022. Лас-Пальмас – Тенерифе – 1:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Курбело, 71 – Энрик, 4, 45+6 (пен).
𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬...✍️#LasPalmasTenerife #CanarianDerby #PlayOff #CDTCentenary pic.twitter.com/BvJ1Vm9Y87— CD Tenerife 🏴 (@CDTOfficialEN) June 4, 2022
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