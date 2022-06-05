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Испания
05 июня 2022, 02:12 | Обновлено 05 июня 2022, 02:56
123
0

Определился первый финалист плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу

«Тенерифе» во второй раз обыграл «Лас-Пальмас» и вышел в финал

05 июня 2022, 02:12 | Обновлено 05 июня 2022, 02:56
123
0
Определился первый финалист плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
ФК Тенерифе

В Испании продолжается плей-офф Сегунды, в котором определится обладатель последней путевки в Ла Лигу. Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, играют плей-офф в два раунда.

«Тенерифе» во второй раз обыграл «Лас-Пальмас» (2:1) и вышел в финал, где его соперником станет «Жирона» или «Эйбар» (0:1 в первой игре).

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают «Гранада», «Леванте» и «Алавес». Пополнят элитный дивизион «Альмерия», «Вальядолид» и победитель плей-офф.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

1/2 финала. Ответный матч

04.06.2022. Лас-Пальмас – Тенерифе – 1:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Курбело, 71 – Энрик, 4, 45+6 (пен).

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Жирона Эйбар Тенерифе Лас-Пальмас Сегунда чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор переходные матчи
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Источник Sport.ua
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