xG: Украина наиграла на два гола в ворота Уэльса

В финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 сборная Украины на выезде проиграла национальной команде Уэльса со счетом 0:1.

Любопытно, что у подопечных Александра Петракова, которые чаще пробивали по воротам, чем соперник, оказался более высокий показатель ожидаемых голов (xG).

Украина в этом показателе наиграла сразу на два гола (2,10 xG), однако в итоге не смогла пробить Уэйна Хеннесси. Валлийцы же могли и вовсе не забить ни одного мяча (0,68 xG), если бы не автогол Андрея Ярмоленко.