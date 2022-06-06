xG: Украина наиграла на два гола в ворота Уэльса
Валлийцы же могли и вовсе не забить ни одного мяча
В финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 сборная Украины на выезде проиграла национальной команде Уэльса со счетом 0:1.
Любопытно, что у подопечных Александра Петракова, которые чаще пробивали по воротам, чем соперник, оказался более высокий показатель ожидаемых голов (xG).
Украина в этом показателе наиграла сразу на два гола (2,10 xG), однако в итоге не смогла пробить Уэйна Хеннесси. Валлийцы же могли и вовсе не забить ни одного мяча (0,68 xG), если бы не автогол Андрея Ярмоленко.
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