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  4. xG: Украина наиграла на два гола в ворота Уэльса
Чемпионат мира
06 июня 2022, 03:30 | Обновлено 06 июня 2022, 03:54
83
1

xG: Украина наиграла на два гола в ворота Уэльса

Валлийцы же могли и вовсе не забить ни одного мяча

06 июня 2022, 03:30 | Обновлено 06 июня 2022, 03:54
83
1
xG: Украина наиграла на два гола в ворота Уэльса
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 сборная Украины на выезде проиграла национальной команде Уэльса со счетом 0:1.

Любопытно, что у подопечных Александра Петракова, которые чаще пробивали по воротам, чем соперник, оказался более высокий показатель ожидаемых голов (xG).

Украина в этом показателе наиграла сразу на два гола (2,10 xG), однако в итоге не смогла пробить Уэйна Хеннесси. Валлийцы же могли и вовсе не забить ни одного мяча (0,68 xG), если бы не автогол Андрея Ярмоленко.

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Источник Sport.ua
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igor shmuylo
Первую игру выграли на ура, а вторую за упокой. Трошки не хватило. Сил
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