Чемпионат мира06 июня 2022, 03:03 | Обновлено 06 июня 2022, 03:29
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Алексей БЕЛИК: «Мы проиграли битву, но выиграем войну»
Специалист – о поражении команды Александра Петракова в главном матче года
06 июня 2022, 03:03 | Обновлено 06 июня 2022, 03:29
74
0
Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.
«Большое спасибо игрокам сборной Украины за эти два матча. Они не уступили по игре ни в одном из них. Мы проиграли битву, но выиграем войну. Мне приятно видеть сборную с такой игрой. Единственное в чем мы уступили – это в везении», - сказал Белик.
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