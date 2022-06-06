Алексей БЕЛИК: «Мы проиграли битву, но выиграем войну»

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Большое спасибо игрокам сборной Украины за эти два матча. Они не уступили по игре ни в одном из них. Мы проиграли битву, но выиграем войну. Мне приятно видеть сборную с такой игрой. Единственное в чем мы уступили – это в везении», - сказал Белик.