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  4. Александр ГОЛОВКО: «У нас очень хорошая сборная, победы впереди»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 02:20 | Обновлено 06 июня 2022, 02:46
97
0

Александр ГОЛОВКО: «У нас очень хорошая сборная, победы впереди»

Специалист – о поражении команды Александра Петракова в главном матче года

06 июня 2022, 02:20 | Обновлено 06 июня 2022, 02:46
97
0
Александр ГОЛОВКО: «У нас очень хорошая сборная, победы впереди»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Александр Головко прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

«Благодарим команду за игру. Играли очень хорошо. Обидно. Андрей Ярмоленко совершил ошибку, но это человеческий фактор. Нужно смотреть вперед. У нас очень хорошая сборная, победы впереди», - сказал Головко.

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Источник Футбол 1/2/3
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