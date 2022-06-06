Чемпионат мира06 июня 2022, 02:20 | Обновлено 06 июня 2022, 02:46
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Александр ГОЛОВКО: «У нас очень хорошая сборная, победы впереди»
Специалист – о поражении команды Александра Петракова в главном матче года
06 июня 2022, 02:20 | Обновлено 06 июня 2022, 02:46
97
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Экс-игрок сборной Украины Александр Головко прокомментировал поражение команды Александра Петракова от Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022.
«Благодарим команду за игру. Играли очень хорошо. Обидно. Андрей Ярмоленко совершил ошибку, но это человеческий фактор. Нужно смотреть вперед. У нас очень хорошая сборная, победы впереди», - сказал Головко.
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