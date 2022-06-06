Виктор ВАЦКО: «Горите в аду, сраные орки»

Украинский комментатор Виктор Вацко во время финального матча плей-офф квалификации ЧМ-2022 Уэльс – Украина (1:0) отреагировал на взлом медиасервиса Oll.tv.

«Горите в аду, сраные орки. Просто горите в аду, твари. Желаю вам остаться без футбола навсегда, до конца ваших дней. Ублюдки», - сказал Вацко в прямом эфире.