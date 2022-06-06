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  4. Виктор ВАЦКО: «Горите в аду, сраные орки»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 01:55 | Обновлено 06 июня 2022, 02:41
292
2

Виктор ВАЦКО: «Горите в аду, сраные орки»

Известный комментатор не подбирал выражений в прямом эфире

06 июня 2022, 01:55 | Обновлено 06 июня 2022, 02:41
292
2
Виктор ВАЦКО: «Горите в аду, сраные орки»
Instagram. Виктор Вацко

Украинский комментатор Виктор Вацко во время финального матча плей-офф квалификации ЧМ-2022 Уэльс – Украина (1:0) отреагировал на взлом медиасервиса Oll.tv.

«Горите в аду, сраные орки. Просто горите в аду, твари. Желаю вам остаться без футбола навсегда, до конца ваших дней. Ублюдки», - сказал Вацко в прямом эфире.

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Источник Sport.ua
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тю, оркам вообще светит остаться без международного спорта, не только без футбола. Будут импортозамещаться, проводить первенство стран ОДКБ)))))))
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0
Алеша Марлатко
вацко дыбил
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