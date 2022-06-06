5 июня сборная Украины проиграла финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды встречались на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.

Украинский форвард Андрей Ярмоленко забил в свои ворота на 34-й минуте после прострела от капитана хозяев поля Гарета Бейла.

Рефери с помощью VAR не назначил пенальти в конце первого тайма после фола на Ярмоленко. Сине-желтые не реализовали много голевых моментов. Мяч упорно не шел в ворота хозяев поля.

ФОТО. Проигранный бой в Кардиффе. Лучшие моменты: Уэльс – Украина