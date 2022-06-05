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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не назову поражение заслуженным, Уэльсу желаю удачи»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 23:56 | Обновлено 06 июня 2022, 00:35
631
1

Александр ЗИНЧЕНКО: «Не назову поражение заслуженным, Уэльсу желаю удачи»

Игрок оценил поражение в финальном матче отбора ЧМ-2022

05 июня 2022, 23:56 | Обновлено 06 июня 2022, 00:35
631
1
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не назову поражение заслуженным, Уэльсу желаю удачи»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Украины Александр Зинченко в комментарии британским журналистам оценил поражение 0:1 от Уэльса.

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить за всю ту поддержку, которую нам оказали. Мы оставили на поле все силы».

«Сборная Уэльса отработала на отлично, а героем матча был Хеннесси: он несколько раз невероятно спас ворота. Для нас это поражение не получилось заслуженным - игра была очень напряженной. Нам нужно идти дальше и много трудиться. Желаю сборной Уэльса всего самого наилучшего на чемпионате мира».

«Футбол - это эмоции. Если мы способны дарить болельщикам прекрасные эмоции, то это здорово и в этом суть нашей работы. К сожалению, сегодня мы не смогли добиться желаемого результата - жаль наших болельщиков».

«Сегодня мы отдали на поле все силы, но таков футбол: в нем случается всякое», - сказал Зинченко.

Уэльс впервые с 1958 года вышел на чемпионат мира.

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Источник УЕФА
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AndiM
Да їм пофіг взагалі, наче це геть нормально програвати вирішальний матч уельсу де два притомні футболісти. 
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