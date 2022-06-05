Александр ЗИНЧЕНКО: «Не назову поражение заслуженным, Уэльсу желаю удачи»

Лидер сборной Украины Александр Зинченко в комментарии британским журналистам оценил поражение 0:1 от Уэльса.

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить за всю ту поддержку, которую нам оказали. Мы оставили на поле все силы».

«Сборная Уэльса отработала на отлично, а героем матча был Хеннесси: он несколько раз невероятно спас ворота. Для нас это поражение не получилось заслуженным - игра была очень напряженной. Нам нужно идти дальше и много трудиться. Желаю сборной Уэльса всего самого наилучшего на чемпионате мира».

«Футбол - это эмоции. Если мы способны дарить болельщикам прекрасные эмоции, то это здорово и в этом суть нашей работы. К сожалению, сегодня мы не смогли добиться желаемого результата - жаль наших болельщиков».

«Сегодня мы отдали на поле все силы, но таков футбол: в нем случается всякое», - сказал Зинченко.

Уэльс впервые с 1958 года вышел на чемпионат мира.