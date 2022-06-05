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  4. Роб ПЕЙДЖ: «В матче против Украины было много эмоций»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 22:40 | Обновлено 05 июня 2022, 22:45
1367
0

Роб ПЕЙДЖ: «В матче против Украины было много эмоций»

Главный тренер сборной Уэльса рад победе над украинской сборной

05 июня 2022, 22:40 | Обновлено 05 июня 2022, 22:45
1367
0
Роб ПЕЙДЖ: «В матче против Украины было много эмоций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роб Пейдж

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж после финального поединка плей-офф отбора ЧМ-2022 против Украины (1:0) поделился со СМИ своими впечатлениями:

«Накануне встречи меня часто спрашивали, не чувствую ли я дополнительного давления. Признаюсь, да, чувствовал, но я верил своим ребятам. Видел, как они тренируются, и меня это успокаивало.

В матче против Украины было много эмоций. Иногда они превращались в нечто большее, но моя команда справилась. По большому счету, мы действовали блестяще».

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сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу Уэльс - Украина Роб Пейдж
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Источник УЕФА
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