Роб ПЕЙДЖ: «В матче против Украины было много эмоций»

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж после финального поединка плей-офф отбора ЧМ-2022 против Украины (1:0) поделился со СМИ своими впечатлениями:

«Накануне встречи меня часто спрашивали, не чувствую ли я дополнительного давления. Признаюсь, да, чувствовал, но я верил своим ребятам. Видел, как они тренируются, и меня это успокаивало.

В матче против Украины было много эмоций. Иногда они превращались в нечто большее, но моя команда справилась. По большому счету, мы действовали блестяще».