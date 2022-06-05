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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Самой главной будет победа над российской агрессией»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 22:29 |
2474
4

Александр ЗИНЧЕНКО: «Самой главной будет победа над российской агрессией»

Лидер сборной Украины оценил поражение от Уэльса

05 июня 2022, 22:29 |
2474
4
Александр ЗИНЧЕНКО: «Самой главной будет победа над российской агрессией»
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины Александр Зинченко оценил поражение 0:1 от Уэльса, которое не позволило команде выйти на чемпионат мира.

«Не могу описать свои эмоции. Но хочу всем сказать спасибо за поддержку. Мы ее чувствуем. Горжусь всеми украинцами. Я горжусь быть украинцем. Все видели, что ребята отдали все силы. Создали много шансов, которые не реализовали. Их вратарь был на высоте, игрок матча. Если вратарь - игрок матча, то это говорит, что соперник контролировал ход встречи и создавал моменты. Не могу сказать, что мы заслужили поражение».

«Я надеюсь, что наши победы впереди, а самая главная победа будет победой над злом и российской агрессией. Надеюсь, украинцы гордятся нами».

«Фол на Ярмоленко? Я не видел момент, не могу сказать. Ребята говорили, что пенальти был. А рефери сказал Ярмоленко, что фол был, но этого недостаточно для пенальти. Лига наций? Сложно сказать. Руки мы не имеем права опускать и сдаваться», - сказал Зинченко в интервью Футбол 1.

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Уэльс - Украина сборная Украины по футболу Александр Зинченко Андрей Ярмоленко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Mac_Gyver
До Зінченка взагалі ніяких питань. Тягнув весь матч.
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0
Любомир Ковалишин
Чим пишатися? Поразкою? Чи красивим голом в свої ворота?
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0
Анатолий Басов
Сегодня фарт от нас убежал, у меня вопрос, кто поменял форму на эту игру, какой балбес меряет победную форму?
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0
bolela11111
не отнять, не добавить. Саша молодец, справжний лiдер.
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0
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