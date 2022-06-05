Александр ЗИНЧЕНКО: «Самой главной будет победа над российской агрессией»

Игрок сборной Украины Александр Зинченко оценил поражение 0:1 от Уэльса, которое не позволило команде выйти на чемпионат мира.

«Не могу описать свои эмоции. Но хочу всем сказать спасибо за поддержку. Мы ее чувствуем. Горжусь всеми украинцами. Я горжусь быть украинцем. Все видели, что ребята отдали все силы. Создали много шансов, которые не реализовали. Их вратарь был на высоте, игрок матча. Если вратарь - игрок матча, то это говорит, что соперник контролировал ход встречи и создавал моменты. Не могу сказать, что мы заслужили поражение».

«Я надеюсь, что наши победы впереди, а самая главная победа будет победой над злом и российской агрессией. Надеюсь, украинцы гордятся нами».

«Фол на Ярмоленко? Я не видел момент, не могу сказать. Ребята говорили, что пенальти был. А рефери сказал Ярмоленко, что фол был, но этого недостаточно для пенальти. Лига наций? Сложно сказать. Руки мы не имеем права опускать и сдаваться», - сказал Зинченко в интервью Футбол 1.