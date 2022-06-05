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  4. «Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
Чемпионат мира
05 июня 2022, 21:45 | Обновлено 05 июня 2022, 23:21
7046
22

«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко

Евгений Арановский рассказал о судействе в матче Уэльс - Украина

05 июня 2022, 21:45 | Обновлено 05 июня 2022, 23:21
7046
22
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский судья Евгений Арановский прокомментировал скандальный момент в матче Уэльс - Украина, когда за контакт против Андрея Ярмоленко не был назначен пенальти.

«Если взять общий план, где стоял арбитр и где было единоборство, то нужно понять, видит ли рефери момент. Он видел момент и оценил его - не пенальти. Дальше включается арбитр VAR. И между двумя арбитрами был разговор. И главный мог сказать, что видел легкий контакт, но не посчитал достаточным для пенальти. Не посчитал нужным смотреть VAR».

«У судей есть конкретные рекомендации по поводу просмотра VAR. Судья так увидел. Он может сказать, что я все видел и мне не нужно смотреть».

«Это нельзя назвать очевидной ошибкой рефери. Это серые моменты на восприятие арбитра», - считает Арановский.

Главным арбитром был Матео Лаос.

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Уэльс - Украина сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Евгений Арановский
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Источник Футбол 1/2/3
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Westwood.
11 метровий чистий куда дивився цей пеньок 
ну це ніяк не виправдовує нашу збірну був другий тайм і вони горіли 1 0 і не зробили нічого трупи 
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+7
Vladislav Pohily
Коли це не пенальті, то я не знаю, що пенальті. Тупий, не логічний, але пенальті.
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+6
Анатолий Басов
П.С. Даю миллион процентов, если бы такое нарушение было у нас, точка стояла бы.
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+4
Анатолий Басов
Арановский ты, что болван?  Нарушение в штрафной в таком принципиальном матче и не смотреть? Какой серый момент? Нападающий опережает защитника и тот бьёт ему в ногу, это чистое нарушение. Правила гласят, нарушение в штрафной это пенальти. А вторую желтую карточку за удар локтем в затылок тоже серый момент? перед этим Миколенку показал смешную, при этом демонстративно показал свой локоть. Не смеши людей.
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+4
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GloryUkraine
Пенальті 100%. Я хотів би почути аргументи судді.
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+4
adidas777
Если  это не пенальти, тогда что такое пенальти????
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+3
Kivals_grozny
Один в один в такой-же ситуации был назначен пенальти на Месси, правда не помню, когда он ещё играл за Барсу или уже за ПСЖ.
Но момент - точь в точь такой-же!
Но то Месси, а это - Ярмоленко 
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+1
Kivals_grozny
Ещё раз обращусь к моменту с Месси, на сколько я помню тот момент - защитник стоял спиной к Месси и не видел, что к нему набегает сзади, он выбивал мяч, "зачерпнув" Месси, после чего - тот упал. Пенальти был назначен!
А этот арбитр, если мне не изменяет память, достаточно не однозначно судил и игру Шахтера в Лиге Чемпионов. Но времени сравнять счёт у наших - было предостаточно, хотя могли и пропустить, и не один.
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0
Andre Chil
На мою думку, аргумент судів, в цьому випадку, що в момент, коли нашого гравця били, м'яч от нього відскочив далеченько, і він уже його не контролював, і справді, багато судів, могли б дати, но відвертою помилкою, назвати не можна
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0
Октавий Фландрийский
Я понимаю людей, страстно желавших победы нашей сборной, а сейчас пишущих коменты по поводу якобы пеналя на Ярмоленко. Такой пеналь мог быть назначен нашей перепуганной бабой со свистком Катей Монзуль или Годуляном со Швецовым, многие и привыкли к таким назначенным пеналям в нашем чемпионате Украины. Но тут другие арбитры, их на мякине не проведешь, тем более, что и WAR работала. Да, обидно за нашу команду, но винить в поражении футболисты должны только себя  - надо научиться реализовывать моменты, а если не умеете это делать - тогда сидите дома и учитесь на тренировках....
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-1
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Александр Ад
значить суддя був заангажований проти України
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-1
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Владимир Иванович
Народвеселый собрался на сайте, и только пару человек говорят адекватные вещи. Только сумашедшие арбитры, типа  нашей Кати, могут назначить такие пеналя. Могу только представить, какой вой поднялся бы на сайте, если бы в наши ворота судья назначил такой пенальти...
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-2
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der_MaiStier
Як на мене, тут пенальті не було. Ярмола м'ячем не володів і його не зупиняли. М'яч був у валійця і він готував удар; Ярмола підліз зі спини і вставив ногу, щоб вибити м'яч, коли валієць вже замахнувся. Жодного умислу, чистий ігровий момент, Ярмола сам підставив свою ногу під удар замість м'яча. ІМХО
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-6
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