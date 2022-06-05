«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко

Украинский судья Евгений Арановский прокомментировал скандальный момент в матче Уэльс - Украина, когда за контакт против Андрея Ярмоленко не был назначен пенальти.

«Если взять общий план, где стоял арбитр и где было единоборство, то нужно понять, видит ли рефери момент. Он видел момент и оценил его - не пенальти. Дальше включается арбитр VAR. И между двумя арбитрами был разговор. И главный мог сказать, что видел легкий контакт, но не посчитал достаточным для пенальти. Не посчитал нужным смотреть VAR».

«У судей есть конкретные рекомендации по поводу просмотра VAR. Судья так увидел. Он может сказать, что я все видел и мне не нужно смотреть».

«Это нельзя назвать очевидной ошибкой рефери. Это серые моменты на восприятие арбитра», - считает Арановский.

Главным арбитром был Матео Лаос.