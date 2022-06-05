Чемпионат мира05 июня 2022, 21:30 | Обновлено 05 июня 2022, 21:40
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Александр ПЕТРАКОВ: «Чувствую внутри пустоту. Сегодня повезло Уэльсу»
Тренер оценил поражение в решающем матче
05 июня 2022, 21:30 | Обновлено 05 июня 2022, 21:40
2842
15
Тренер сборной Украины Александр Петраков оценил поражение от Уэльса 0:1, которое не дало выйти команде на чемпионат мира.
«Чувствую пустоту внутри. Сложно что-то сказать. Если они выиграли, то закономерно. Я поздравляю соперника. Ребята сделали все, что могли».
«Кому-то везет, кому-то нет. Сегодня больше повезло Уэльсу», - сказал Петраков в интервью Футбол 1.
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створили 3 моменти
Коментарі вацко збірна билася як зсу це нісенітниця!! Просто мені життя нехвате на те що вони обіцяють очікування і реальність це катастрофа... і так рік у рік.... повинно бути якесь розуміння того що зараз не та ситуация щоб марнувати таку можливість.......
вистрілили: при Блохіні, коли на пряму вийшли на ЧС й при Шеві
нещодавно на Євро. Шкода тільки, що у цей раз все це на фоні війни, що
ще більше посилює розчарування. Був би хороший емоційний підйом для
країни.