Александр ПЕТРАКОВ: «Чувствую внутри пустоту. Сегодня повезло Уэльсу»

Тренер сборной Украины Александр Петраков оценил поражение от Уэльса 0:1, которое не дало выйти команде на чемпионат мира.

«Чувствую пустоту внутри. Сложно что-то сказать. Если они выиграли, то закономерно. Я поздравляю соперника. Ребята сделали все, что могли».

«Кому-то везет, кому-то нет. Сегодня больше повезло Уэльсу», - сказал Петраков в интервью Футбол 1.