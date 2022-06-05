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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Чувствую внутри пустоту. Сегодня повезло Уэльсу»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 21:30 | Обновлено 05 июня 2022, 21:40
2842
15

Александр ПЕТРАКОВ: «Чувствую внутри пустоту. Сегодня повезло Уэльсу»

Тренер оценил поражение в решающем матче

05 июня 2022, 21:30 | Обновлено 05 июня 2022, 21:40
2842
15
Александр ПЕТРАКОВ: «Чувствую внутри пустоту. Сегодня повезло Уэльсу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Украины Александр Петраков оценил поражение от Уэльса 0:1, которое не дало выйти команде на чемпионат мира.

«Чувствую пустоту внутри. Сложно что-то сказать. Если они выиграли, то закономерно. Я поздравляю соперника. Ребята сделали все, что могли».

«Кому-то везет, кому-то нет. Сегодня больше повезло Уэльсу», - сказал Петраков в интервью Футбол 1.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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pricolist
Із замінами дуже тянув, пізно освіжив атаку, Сидорчук взагалі не ввійшов в гру. І ще раз повторюсь, фортуна просто відвернулась від нас. Але Україна обов'язково переможе на всіх фронтах 
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+12
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Nordenus
Дело не в фарте, надоели уже... Пока в основе не будут играть футболисты которые умеют забивать, только тогда может что то изменится.
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+4
Westwood.
трупи після  первого тайму знаючи що потрібно зрівняти рахунок 
створили 3 моменти 
Коментарі вацко збірна билася як зсу це нісенітниця!!   Просто мені життя  нехвате на те що вони обіцяють очікування  і реальність  це катастрофа... і так рік у рік.... повинно бути якесь розуміння того що зараз не та ситуация щоб марнувати таку можливість.......  
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+3
AndiM
Тактика" бєй впєрьод,камбінация прійдьот" це найтупіше що я бачив у виконанні нашої збірної.
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+2
Liverpool1982r
Пізні заміни + треба було іграти більше від захисту і щоб ми контратакували
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+2
Liverpool1982r
Я вже ніяку лігу Націй дивитися небуду
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+1
Вова Писаренко
Мы не експеры но на вызод
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+1
Viktor Tsimakouridze
петраков і порожнеча
Ответить
+1
Вова Писаренко
Финал за ввод подтвердил, тренер он гавно...Макс мелких тренироваиьь
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+1
Vladislav Pohily
На жаль, для нас це досить звична ситуація. За 30 років два рази
вистрілили: при Блохіні, коли на пряму вийшли на ЧС й при Шеві
нещодавно на Євро. Шкода тільки, що у цей раз все це на фоні війни, що
ще більше посилює розчарування. Був би хороший емоційний підйом для
країни.
Ответить
0
pali4144
Дуже жаль що програли, але за таку поразку не соромно.
Ответить
0
Макс Максов
Ну тут по факту!
Ответить
0
bolela11111
не отнять, не добавить.
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-1
Александр Ад
ще раз-оновлювати склад треба на другу гру,явно що гравці Уельсу виглядалі свіжише.Да хоч би в перерві зробив заміни-програвалі ж.Короче програш ПетрЯкова
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-2
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