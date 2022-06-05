Чемпионат мира05 июня 2022, 21:20 | Обновлено 05 июня 2022, 21:59
5326
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Уэльс – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
5 июня в Кардиффе прошел матч квалификации ЧМ-2022 с участием сине-желтых
05 июня 2022, 21:20 | Обновлено 05 июня 2022, 21:59
5326
0
5 июня в Кардиффе прошел матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины (1:0).
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.
Уэльс – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
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