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05 июня 2022, 21:20 | Обновлено 05 июня 2022, 21:59
5326
0

Уэльс – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

5 июня в Кардиффе прошел матч квалификации ЧМ-2022 с участием сине-желтых

05 июня 2022, 21:20 | Обновлено 05 июня 2022, 21:59
5326
0
Уэльс – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня в Кардиффе прошел матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины (1:0).

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Уэльс – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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