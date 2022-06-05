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  4. ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
Чемпионат мира
05 июня 2022, 19:40 | Обновлено 05 июня 2022, 20:00
5345
2

ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла

Уэльс вышел вперед в финальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2022

05 июня 2022, 19:40 | Обновлено 05 июня 2022, 20:00
5345
2
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.

На 34-й минуте хозяева поля открыли счет. Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Гарета Бэйла.

ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 34 мин (автогол)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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Людмила Войченко
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