Чемпионат мира05 июня 2022, 19:40 | Обновлено 05 июня 2022, 20:00
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ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
Уэльс вышел вперед в финальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2022
05 июня 2022, 19:40 | Обновлено 05 июня 2022, 20:00
5345
2
5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
На 34-й минуте хозяева поля открыли счет. Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Гарета Бэйла.
ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 34 мин (автогол)
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