ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла

5 июня в 19:00 сборная Украины проводит финальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Команды играют на стадионе «Кардифф Сити» в валлийской столице.

На 34-й минуте хозяева поля открыли счет. Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Гарета Бэйла.

ГОЛ! 1:0. Ярмоленко, 34 мин (автогол)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine