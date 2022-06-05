Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет готова ментально к Уэльсу»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о важности матча против Уэльса в финале плей-офф ЧМ-2022.

«Все мы очень тщательно готовились к игре против Шотландии. Если бы мы не прошли дальше, то об игре с Уэльсом не было бы и речи. Хорошо, что мы играем через три дня на четвертый. Как раз хватает времени для полного физического восстановления. Ментально мы тоже будем готовы. Для всех эта игра является «матчем жизни».

Когда ты играешь в клубе, то ты сражаешься за его историю. Матчи за сборную, в свою очередь, вызывают особенные чувства. Еще большая значимость этих игр сегодня, когда в Украине идет война», - сказал Миколенко.

Матч Уэльс – Украина состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.