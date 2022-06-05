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  4. Ролан Гаррос. Гарсия и Младенович выиграли парный турнир
Ролан Гаррос
05 июня 2022, 17:17 |
123
0

Ролан Гаррос. Гарсия и Младенович выиграли парный турнир

Обидчицы Людмилы Киченок стали чемпионками

05 июня 2022, 17:17 |
123
0
Ролан Гаррос. Гарсия и Младенович выиграли парный турнир
Getty Images/Global Images Ukraine

Победительницами Открытого чемпионата Франции 2022 в женском парном разряде стали француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович.

В финале парного Ролан Гаррос Гарсия и Младенович обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.

Ролан Гаррос. Финал парного разряда
Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) – Кори Гауфф и Джессика Пегула (США) – 2:6, 6:3, 6:2

Гарсия и Младенович во второй раз вместе выиграли Ролан Гаррос: первая победа в Париже была в 2016 году.

Напомним, в полуфинале Гарсия и Младенович нанесли поражение украинке Людмиле Киченок и латвийке Алене Остапенко.

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Источник Sport.ua
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