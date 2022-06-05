Ролан Гаррос. Гарсия и Младенович выиграли парный турнир

Победительницами Открытого чемпионата Франции 2022 в женском парном разряде стали француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович.

В финале парного Ролан Гаррос Гарсия и Младенович обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.

Ролан Гаррос. Финал парного разряда

Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) – Кори Гауфф и Джессика Пегула (США) – 2:6, 6:3, 6:2

Гарсия и Младенович во второй раз вместе выиграли Ролан Гаррос: первая победа в Париже была в 2016 году.

Напомним, в полуфинале Гарсия и Младенович нанесли поражение украинке Людмиле Киченок и латвийке Алене Остапенко.