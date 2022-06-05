Тренер Днепра-1: «У Уэльса есть игроки, которые намного сильнее шотландцев»

Ассистент главного тренера «Днепра-1» Юрий Беньо поделился ожиданиями от матча сборной Украины против национальной команды Уэльса в финале отбора на ЧМ-2022.

«За сборную Уэльса выступают игроки, которые намного сильнее шотландцев. Есть много звезд, опытных, они играют за пристойные клубы английской Премьер-лиги. Нам легче только в том, что они играют по той же схеме - 3 защитника. А мы помним, что Петраков очень любил эту схему, он чемпионом мира с ней ставал. Когда пришел в сборную, то Украина тоже наигрывалась по этой схеме. Он знает ее плюсы и минусы», - сказал Беньо.

Матч Уэльс – Украина состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.