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  4. Тренер Днепра-1: «У Уэльса есть игроки, которые намного сильнее шотландцев»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 16:30 |
728
0

Тренер Днепра-1: «У Уэльса есть игроки, которые намного сильнее шотландцев»

Юрий Беньо – о сопернике сборной Украины

05 июня 2022, 16:30 |
728
0
Тренер Днепра-1: «У Уэльса есть игроки, которые намного сильнее шотландцев»
Getty Images/Global Images Ukraine

Ассистент главного тренера «Днепра-1» Юрий Беньо поделился ожиданиями от матча сборной Украины против национальной команды Уэльса в финале отбора на ЧМ-2022.

«За сборную Уэльса выступают игроки, которые намного сильнее шотландцев. Есть много звезд, опытных, они играют за пристойные клубы английской Премьер-лиги. Нам легче только в том, что они играют по той же схеме - 3 защитника. А мы помним, что Петраков очень любил эту схему, он чемпионом мира с ней ставал. Когда пришел в сборную, то Украина тоже наигрывалась по этой схеме. Он знает ее плюсы и минусы», - сказал Беньо.

Матч Уэльс – Украина состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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Источник Футбол 1/2/3
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