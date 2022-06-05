ВИДЕО. УЕФА смакует гол Ярмоленко в ворота Шотландии

УЕФА на официальном канале Лиги наций в Twitter опубликовал видео гола Андрея Ярмоленко в ворота Шотландии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

В тот день команда Александра Петракова одержала победу со счетом 3:1 и вышла в финал. Ярмоленко открыл счет в поединке.

Сегодня, 5 июня, сборная Украины сыграет финал плей-офф ЧМ-2022 против Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Старт поединка – в 19:00 по Киеву.