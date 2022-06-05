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Чемпионат мира
05 июня 2022, 16:10 | Обновлено 05 июня 2022, 16:55
2554
1

ВИДЕО. УЕФА смакует гол Ярмоленко в ворота Шотландии

Гол лидера сборной Украины надолго запомнится многим ценителям футбола

05 июня 2022, 16:10 | Обновлено 05 июня 2022, 16:55
2554
1
ВИДЕО. УЕФА смакует гол Ярмоленко в ворота Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА на официальном канале Лиги наций в Twitter опубликовал видео гола Андрея Ярмоленко в ворота Шотландии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.

В тот день команда Александра Петракова одержала победу со счетом 3:1 и вышла в финал. Ярмоленко открыл счет в поединке.

 

 

Сегодня, 5 июня, сборная Украины сыграет финал плей-офф ЧМ-2022 против Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Старт поединка – в 19:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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RoNIkyo
Гол є гол, але будемо чесними - радіокерований пас чеез півполя був шедевральний
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