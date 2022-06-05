Чемпионат мира05 июня 2022, 16:10 | Обновлено 05 июня 2022, 16:55
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ВИДЕО. УЕФА смакует гол Ярмоленко в ворота Шотландии
Гол лидера сборной Украины надолго запомнится многим ценителям футбола
05 июня 2022, 16:10 | Обновлено 05 июня 2022, 16:55
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УЕФА на официальном канале Лиги наций в Twitter опубликовал видео гола Андрея Ярмоленко в ворота Шотландии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022.
В тот день команда Александра Петракова одержала победу со счетом 3:1 и вышла в финал. Ярмоленко открыл счет в поединке.
🇺🇦 Andriy Yarmolenko ⚽️#WCQ pic.twitter.com/7c1avs5Urw— UEFA Nations League (@EURO2024) June 5, 2022
Сегодня, 5 июня, сборная Украины сыграет финал плей-офф ЧМ-2022 против Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Старт поединка – в 19:00 по Киеву.
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