ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Уэльса

Сборная Украины выбрала синий комплект формы на финальный плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 против Уэльса.

В свою очередь, Гарет Бэйл и компания сыграют домашний поединок в красной экипировке.

УАФ

Матч Уэльс – Украина состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.