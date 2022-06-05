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  4. ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Уэльса
Чемпионат мира
05 июня 2022, 15:45 |
3721
2

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Уэльса

Команда Александра Петракова проведет важнейший поединок в синем комплекте

05 июня 2022, 15:45 |
3721
2
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Уэльса
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины выбрала синий комплект формы на финальный плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 против Уэльса.

В свою очередь, Гарет Бэйл и компания сыграют домашний поединок в красной экипировке.

УАФ

Матч Уэльс – Украина состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Hg
Это ясно. Раз у скоттов синяя, то мы в жёлтой. А раз у валлийцев красная, то мы в синей.
Под дождём синяя лучше.
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0
Remark
Цвет не так уж и важен, главное - чтобы форма была отличная и превосходная ))) И мы попали на ЧМ!
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0
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