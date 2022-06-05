Чемпионат мира05 июня 2022, 15:45 |
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ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Уэльса
Команда Александра Петракова проведет важнейший поединок в синем комплекте
05 июня 2022, 15:45 |
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Сборная Украины выбрала синий комплект формы на финальный плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 против Уэльса.
В свою очередь, Гарет Бэйл и компания сыграют домашний поединок в красной экипировке.
Матч Уэльс – Украина состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
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