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Молодежные турниры
05 июня 2022, 15:13 | Обновлено 05 июня 2022, 15:17
343
0

Руслан РОТАНЬ: «У нас есть серьезные травмы»

Наставник сборной Украины U-21 – о кадровой ситуации

05 июня 2022, 15:13 | Обновлено 05 июня 2022, 15:17
343
0
Руслан РОТАНЬ: «У нас есть серьезные травмы»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о готовности своей команды к матчу квалификации на Евро 2023 против Северной Македонии. 

«Состояние у ребят нормальное. Есть небольшие повреждения после прошлой игры с Фарерскими островами, но это нормально. Сейчас мы восстанавливаемся. К сожалению, есть и серьезные травмы у нас. У нас выпал защитник Батагов за три дня до матча. У него надрыв задней поверхности бедра. Во время матча с Фарерскими островами травмировался Дидык. Он выбыл на 7-10 дней. Мы довызвали центрального защитника Дубко. 

Мы хорошо помним первый матч с Северной Македонией. Тогда мы сыграли вничью и были очень разочарованы. Команда заслуживала на победу. Много растеряли моментов и пропустили во втором тайме нелогичный гол. Было тяжело, но ребята вернулись в игру и создали еще несколько моментов. Подвела реализация. В этот раз нужно довести матч до логического завершения», - сказал Ротань.

Отметим, что поединок между молодежными сборными Украины и Северной Македонии состоится сегодня, 5 июня. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:45 по Киеву.

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Источник Футбол 1/2/3
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