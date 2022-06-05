Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Юрий Габовда высказался о победе сборной Украины над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ-2022.

«Как я и говорил в предыдущем своем интервью, что ребята будут отдавать на поле все силы, все эмоции, все что у них есть ради победы, ради всего украинского народа! Так все и сложилось, ребята великие молодцы, проделали отличную работу и показали качественный футбол!

Поэтому привет Виктору Леоненко, который говорил, что обыграем на везении. Обыграли достойно и заслуженно! Я немного опасался и прогнозировал, что после 70-75 минуты начнутся немного проблемы у ребят в физическом плане, после пропущенного гола немного было такое волнующее ощущение, но в конце концов молодцы ребята, справились со всем и довели матч то логического завершения и забили третий мяч! Браво!» - сказал Габовда.

Напомним, что 5 июня сборная Украины сыграет финал плей-офф ЧМ-2022 против Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Старт поединка – в 19:00.