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Чемпионат мира
05 июня 2022, 14:48 | Обновлено 05 июня 2022, 14:52
2738
0

Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»

Украинский футболист – о победе команды Александра Петракова над Шотландией

05 июня 2022, 14:48 | Обновлено 05 июня 2022, 14:52
2738
0
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Юрий Габовда высказался о победе сборной Украины над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ-2022.

«Как я и говорил в предыдущем своем интервью, что ребята будут отдавать на поле все силы, все эмоции, все что у них есть ради победы, ради всего украинского народа! Так все и сложилось, ребята великие молодцы, проделали отличную работу и показали качественный футбол!

Поэтому привет Виктору Леоненко, который говорил, что обыграем на везении. Обыграли достойно и заслуженно! Я немного опасался и прогнозировал, что после 70-75 минуты начнутся немного проблемы у ребят в физическом плане, после пропущенного гола немного было такое волнующее ощущение, но в конце концов молодцы ребята, справились со всем и довели матч то логического завершения и забили третий мяч! Браво!» - сказал Габовда.

Напомним, что 5 июня сборная Украины сыграет финал плей-офф ЧМ-2022 против Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Старт поединка – в 19:00.

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Источник Эпоха футбола
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