Юрий ГАБОВДА: «Мы победим шотландцев заслуженно, а не за счет везения»

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Юрий Габовда высказался о шансах сборной Украины пройти команду Шотландии в плей-офф чемпионата мира-2022.

«О везении я бы не хотел говорить, потому что мое мнение, что наши ребята, несмотря на физическое состояние и все другие проблемы, будут настолько мотивированы и отдавать душу и сердце на поле ради всей Украины, ради наших воинов, ради тех людей, женщин, детей, военных, погибших во время русского геноцида на наших землях, что победа будет обязательно за нами!

Я искренне верю в это и думаю, что мы победим шотландцев заслуженно, а не за счет везения!» - сказал Габовда.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.