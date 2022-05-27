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  4. Юрий ГАБОВДА: «Мы победим шотландцев заслуженно, а не за счет везения»
Чемпионат мира
27 мая 2022, 18:02 |
148
0

Юрий ГАБОВДА: «Мы победим шотландцев заслуженно, а не за счет везения»

Украинский футболист не согласен с мнением Виктора Леоненко

27 мая 2022, 18:02 |
148
0
Юрий ГАБОВДА: «Мы победим шотландцев заслуженно, а не за счет везения»
ФК Дукла. Юрий Габовда

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Юрий Габовда высказался о шансах сборной Украины пройти команду Шотландии в плей-офф чемпионата мира-2022.

«О везении я бы не хотел говорить, потому что мое мнение, что наши ребята, несмотря на физическое состояние и все другие проблемы, будут настолько мотивированы и отдавать душу и сердце на поле ради всей Украины, ради наших воинов, ради тех людей, женщин, детей, военных, погибших во время русского геноцида на наших землях, что победа будет обязательно за нами!

Я искренне верю в это и думаю, что мы победим шотландцев заслуженно, а не за счет везения!» - сказал Габовда.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Эпоха футбола
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