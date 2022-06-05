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Чемпионат мира
05 июня 2022, 13:36 | Обновлено 05 июня 2022, 13:58
299
0

Андрей ПЯТОВ: «Абсолютно все готовы к игре с Уэльсом»

Вратарь сборной Украины рассказал о настрое на матч с Уэльсом

05 июня 2022, 13:36 | Обновлено 05 июня 2022, 13:58
299
0
Андрей ПЯТОВ: «Абсолютно все готовы к игре с Уэльсом»
УАФ

Ветеран сборной Украины Андрей Пятов высказался о предстоящем матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной.

«Я увидел по настроению всех игроков, что они очень сконцентрированы. Есть волнение, но это обычное дело — и это даже хорошо, ведь ведет к еще большей концентрации. Абсолютно все готовы к игре и ждут матча.

Мы опытные игроки и понимаем, что можем перегореть перед поединком. Но все – профессионалы, выступающие в хороших клубах и понимающие, как избежать этого. Нет вопросов — все ребята знают, когда работать, а когда немного расслабиться, посмеяться, пошутить. Хотя в наше время это и выходит нечасто. Но вот, к примеру, после теоретических занятий можем и в настольный теннис поиграть.

Газон на поле стадиона в Кардиффе очень качественный. Приятно работать», – сказал Пятов.

Матч Уэльс – Украина состоится 5 июня в 19:00.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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