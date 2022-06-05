Юрий ВИРТ: «Самое основное – чтобы сборной Украины сил хватило»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча сборной Украины против национальной команды Уэльса в финале отбора на ЧМ-2022.

«Рад, что у нас вторая игра с британской командой. Мы подготовились. Сейчас будет та же самая команда. Может, мы сыграли контрольную игру, сейчас будет официальная.

Самое основное - чтобы сил хватило. Мы не играли полгода. Может, вторая игра будет лучше. Дай бог, чтобы у футболистов было больше сил и они выдержали 90 или 120 минут», - подытожил Вирт.

Матч Уэльс – Украина состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.