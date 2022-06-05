Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Самое основное – чтобы сборной Украины сил хватило»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 12:20 | Обновлено 05 июня 2022, 12:41
45
0

Юрий ВИРТ: «Самое основное – чтобы сборной Украины сил хватило»

Специалист – о предстоящем матче команды Александра Петракова

05 июня 2022, 12:20 | Обновлено 05 июня 2022, 12:41
45
0
Юрий ВИРТ: «Самое основное – чтобы сборной Украины сил хватило»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча сборной Украины против национальной команды Уэльса в финале отбора на ЧМ-2022.

«Рад, что у нас вторая игра с британской командой. Мы подготовились. Сейчас будет та же самая команда. Может, мы сыграли контрольную игру, сейчас будет официальная. 

Самое основное - чтобы сил хватило. Мы не играли полгода. Может, вторая игра будет лучше. Дай бог, чтобы у футболистов было больше сил и они выдержали 90 или 120 минут», - подытожил Вирт.

Матч Уэльс – Украина состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

По теме:
Игнатенко и Лунин не попали. Заявка сборной Украины на матч с Уэльсом
Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Юрий Вирт сборная Украины по футболу Александр Петраков сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу Уэльс - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья Украины U-19, очередная победа волейболистов, распад звездной пары
Другие виды | 05 июня 2022, 06:02 0
Ничья Украины U-19, очередная победа волейболистов, распад звездной пары
Ничья Украины U-19, очередная победа волейболистов, распад звездной пары

Главные новости на Sport.ua за 4 июня

ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
Футбол | 04 июня 2022, 23:50 0
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели

Тибо принял решение создать семью

ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2022, 18:05
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Футбол | 04.06.2022, 20:20
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.06.2022, 00:20
Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
05.06.2022, 07:30 19
Бокс
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 2
Футбол
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
03.06.2022, 23:15
Теннис
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
03.06.2022, 21:51 3
Футбол
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
04.06.2022, 07:50
Футбол
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
03.06.2022, 18:20 8
Футбол
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
04.06.2022, 05:19
Война
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
03.06.2022, 22:54 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем