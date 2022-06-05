Реал на летние трансферы выделит 400 миллионов евро

Мадридский «Реал» этим летом проведет масштабную трансферную кампанию.

Как сообщает источник, бюджет на летние трансферы превысит 400 млн евро.

В связи с уходом футболистов, получавших большие зарплаты (Гарета Бэйла, Иско и Марсело), а также после победы в Лиге чемпионов летом мадридский клуб может рассчитывать минимум на такую сумму.

Кроме того, у «Реала» значительно вырос потолок зарплат – если в сезоне-2021/22 клуб мог потратить на зарплаты игроков 350 млн евро, то в сезоне-2022/23 эта сумма увеличится до 740 млн евро.

Ранее «Реал» на правах свободного агента подписал Антонио Рюдигера, также клуб вскоре должен купить хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.