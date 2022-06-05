Реал на летние трансферы выделит 400 миллионов евро
В мадридском клубе готовы существенно оновить команду
Мадридский «Реал» этим летом проведет масштабную трансферную кампанию.
Как сообщает источник, бюджет на летние трансферы превысит 400 млн евро.
В связи с уходом футболистов, получавших большие зарплаты (Гарета Бэйла, Иско и Марсело), а также после победы в Лиге чемпионов летом мадридский клуб может рассчитывать минимум на такую сумму.
Кроме того, у «Реала» значительно вырос потолок зарплат – если в сезоне-2021/22 клуб мог потратить на зарплаты игроков 350 млн евро, то в сезоне-2022/23 эта сумма увеличится до 740 млн евро.
Ранее «Реал» на правах свободного агента подписал Антонио Рюдигера, также клуб вскоре должен купить хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездная пара распалась
Лучший польский футболист пришел поддержать свою соотечественницу