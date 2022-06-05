Арсенал отказался покупать лучшего молодого игрока Серии А

Лондонский «Арсенал» передумал покупать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Интерес к 23-летнему нигерийцу проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, но именно «Арсенал» называли главным претендентом на игрока.

Как сообщает итальянская пресса, лондонский клуб больше не надеется подписать футболиста этим летом. Все дело в том, что «Наполи» запрашивает за своего форварда почти 100 млн евро, а англичане не готовы на такие траты.

Виктор Осимхен забил 18 голов в 32 матчах сезона 2021/22 во всех турнирах. Его признали лучшим молодым игроком сезона в Серии А.

Напомним, что «Арсенал» хочет подписать украинского игрока «Ман Сити» Александра Зинченко.