Арсенал отказался покупать лучшего молодого игрока Серии А
Виктор Осимхен не будет играть за «канониров»
Лондонский «Арсенал» передумал покупать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Интерес к 23-летнему нигерийцу проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, но именно «Арсенал» называли главным претендентом на игрока.
Как сообщает итальянская пресса, лондонский клуб больше не надеется подписать футболиста этим летом. Все дело в том, что «Наполи» запрашивает за своего форварда почти 100 млн евро, а англичане не готовы на такие траты.
Виктор Осимхен забил 18 голов в 32 матчах сезона 2021/22 во всех турнирах. Его признали лучшим молодым игроком сезона в Серии А.
Напомним, что «Арсенал» хочет подписать украинского игрока «Ман Сити» Александра Зинченко.
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