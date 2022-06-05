Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал отказался покупать лучшего молодого игрока Серии А
Англия
05 июня 2022, 11:32 |
571
0

Арсенал отказался покупать лучшего молодого игрока Серии А

Виктор Осимхен не будет играть за «канониров»

05 июня 2022, 11:32 |
571
0
Арсенал отказался покупать лучшего молодого игрока Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» передумал покупать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Интерес к 23-летнему нигерийцу проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, но именно «Арсенал» называли главным претендентом на игрока.

Как сообщает итальянская пресса, лондонский клуб больше не надеется подписать футболиста этим летом. Все дело в том, что «Наполи» запрашивает за своего форварда почти 100 млн евро, а англичане не готовы на такие траты.

Виктор Осимхен забил 18 голов в 32 матчах сезона 2021/22 во всех турнирах. Его признали лучшим молодым игроком сезона в Серии А.

Напомним, что «Арсенал» хочет подписать украинского игрока «Ман Сити» Александра Зинченко.

По теме:
Ливерпуль намерен подписать Пулишича на замену Мане
Дженоа рассчитывает купить форварда Шахтера за 7 миллионов евро
Реал на летние трансферы выделит 400 миллионов евро
Виктор Осимхен Наполи Арсенал Лондон трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Corriere della Sera
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игнатенко отлично показал себя в Бордо. Его вызов в сборную закономерен
Футбол | 04 июня 2022, 10:16 23
Игнатенко отлично показал себя в Бордо. Его вызов в сборную закономерен
Игнатенко отлично показал себя в Бордо. Его вызов в сборную закономерен

Даниил прошел через непростой период во Франции, но доказал свою состоятельность

Ничья Украины U-19, очередная победа волейболистов, распад звездной пары
Другие виды | 05 июня 2022, 06:02 0
Ничья Украины U-19, очередная победа волейболистов, распад звездной пары
Ничья Украины U-19, очередная победа волейболистов, распад звездной пары

Главные новости на Sport.ua за 4 июня

Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.06.2022, 00:20
Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Нидерланды – 1:4. Дубль Депая. Видео голов и обзор матча
Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии
Футбол | 04.06.2022, 16:55
Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии
Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2022, 18:05
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
Перестрелял чемпиона! Хейни отобрал все пояса у Камбососа в весе Ломаченко
05.06.2022, 07:30 19
Бокс
Генштаб: «На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить»
Генштаб: «На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить»
03.06.2022, 12:06 1
Война
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
Сенсации в Лиге наций, Надаль в финале, новичок сборной, отставка Максимова
04.06.2022, 07:50
Футбол
35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
04.06.2022, 17:20 17
Теннис
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
03.06.2022, 12:25 2
Футбол
Шахтер назвал Лиону цену выкупа контракта Тете
Шахтер назвал Лиону цену выкупа контракта Тете
03.06.2022, 16:21
Футбол
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
04.06.2022, 04:50 2
Теннис
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
03.06.2022, 21:51 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем