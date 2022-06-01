Арсенал действительно интересуется Зинченко, но не более – журналист
Летом игрок сборной Украины может сменить клубную прописку
Журналист Чарли Уоттс подтвердил информацию о том, что лондонский «Арсенал» проявляет интерес к кандидатуре украинского легионера «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
«Это действительно правда, сейчас «Арсенал» интересуется Александром Зинченко. Это известно от людей, близких к «Манчестер Сити». Но это и все, что есть на данный момент – интерес, дальше него дело не пошло», - сказал Уоттс.
Ранее в СМИ также сообщалось, что в услугах Зинченко заинтересовал «Эвертон», за который уже выступает украинец Виталий Миколенко.
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