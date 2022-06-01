Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал действительно интересуется Зинченко, но не более – журналист
Англия
01 июня 2022, 16:28 |
238
0

Арсенал действительно интересуется Зинченко, но не более – журналист

Летом игрок сборной Украины может сменить клубную прописку

01 июня 2022, 16:28 |
238
0
Арсенал действительно интересуется Зинченко, но не более – журналист
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист Чарли Уоттс подтвердил информацию о том, что лондонский «Арсенал» проявляет интерес к кандидатуре украинского легионера «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

«Это действительно правда, сейчас «Арсенал» интересуется Александром Зинченко. Это известно от людей, близких к «Манчестер Сити». Но это и все, что есть на данный момент – интерес, дальше него дело не пошло», - сказал Уоттс.

Ранее в СМИ также сообщалось, что в услугах Зинченко заинтересовал «Эвертон», за который уже выступает украинец Виталий Миколенко.

По теме:
Шахтер хочет оставить Додо в команде. Игрок требует гарантий безопасности
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Погба
Бэйл объявил об уходе из Реала
Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 01 июня 2022, 15:00 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Футбол | 01 июня 2022, 13:50 33
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией

Анализируем, с кем и чем сборная Украины подошла к важнейшему поединку

Ловчев против Клоппа: хайп, сознательная позиция или тупость?
Футбол | 01.06.2022, 15:01
Ловчев против Клоппа: хайп, сознательная позиция или тупость?
Ловчев против Клоппа: хайп, сознательная позиция или тупость?
КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
Футбол | 01.06.2022, 11:00
КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
КОЗЛОВСКИЙ: «Если лидер нации остается, то почему мы должны куда-то бежать»
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Футбол | 01.06.2022, 11:44
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
30.05.2022, 23:48 2
Теннис
Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин
Ролан Гаррос. Известны все пары 1/4 финала у женщин
30.05.2022, 21:24
Теннис
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
30.05.2022, 19:19
Футбол
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
30.05.2022, 22:45 13
Футбол
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
30.05.2022, 18:12 3
Футбол
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
01.06.2022, 07:56 1
Война
Бой Усик – Джошуа могут перенести
Бой Усик – Джошуа могут перенести
31.05.2022, 10:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем