Англия30 мая 2022, 13:05 |
658
1
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
Также на Александра претендует «Ньюкасл»
30 мая 2022, 13:05 |
658
1
Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко летом может стать игроком другого английского клуба.
Сообщается, что будущее украинца в «Ман Сити» под вопросом, а «Эвертон» и «Ньюкасл» хотели бы видеть в своем составе игрока с таким набором умений и характеристик.
Отметим, что за клуб из Ливерпуля выступает Виталий Миколенко.
Ранее сообщалось, что на Зинченко положил глаз еще и лондонский «Арсенал». Контракт украинца с «Манчестер Сити» истекает летом 2024 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авто/мото | 29 мая 2022, 22:25 0
Мик не пострадал
Футбол | 30 мая 2022, 10:40 1
Неожиданная информация
Футбол | 29.05.2022, 12:00
Футбол | 30.05.2022, 06:00
Хоккей | 29.05.2022, 17:47
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Нью-Кастл одна по-настоящему интересная альтернатива мансити из тех, которые сватают его к себе.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2022, 11:20 4
28.05.2022, 09:39 14
28.05.2022, 20:55
29.05.2022, 00:33 45
28.05.2022, 15:35 5
28.05.2022, 11:11 3
28.05.2022, 20:06 12
28.05.2022, 20:48 1