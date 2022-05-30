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  4. Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
Англия
30 мая 2022, 13:05 |
658
1

Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко

Также на Александра претендует «Ньюкасл»

30 мая 2022, 13:05 |
658
1
Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко летом может стать игроком другого английского клуба.

Сообщается, что будущее украинца в «Ман Сити» под вопросом, а «Эвертон» и «Ньюкасл» хотели бы видеть в своем составе игрока с таким набором умений и характеристик.

Отметим, что за клуб из Ливерпуля выступает Виталий Миколенко. 

Ранее сообщалось, что на Зинченко положил глаз еще и лондонский «Арсенал». Контракт украинца с «Манчестер Сити» истекает летом 2024 года.

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Источник The Athletic
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Canadian_stallion
Нью-Кастл одна по-настоящему интересная альтернатива мансити из тех, которые сватают его к себе.
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