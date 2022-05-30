Зинченко летом может стать одноклубником Миколенко

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко летом может стать игроком другого английского клуба.

Сообщается, что будущее украинца в «Ман Сити» под вопросом, а «Эвертон» и «Ньюкасл» хотели бы видеть в своем составе игрока с таким набором умений и характеристик.

Отметим, что за клуб из Ливерпуля выступает Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось, что на Зинченко положил глаз еще и лондонский «Арсенал». Контракт украинца с «Манчестер Сити» истекает летом 2024 года.