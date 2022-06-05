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  4. Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
05 июня 2022, 11:25 |
143
0

Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос

05 июня 2022, 11:25 |
143
0
Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Пятого июня состоится финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.

Начало встречи в 16:00 по Киеву.

Надаль будет сражаться за 14-й титул на кортах Парижа, Рууд сыграет дебютный финал турниров Grand Slam.

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Рафаэль Надаль смотреть онлайн Ролан Гаррос 2022 Каспер Рууд
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Источник Sport.ua
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