Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого июня состоится финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.

Начало встречи в 16:00 по Киеву.

Надаль будет сражаться за 14-й титул на кортах Парижа, Рууд сыграет дебютный финал турниров Grand Slam.

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