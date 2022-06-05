Рафаэль Надаль – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос
Пятого июня состоится финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.
Начало встречи в 16:00 по Киеву.
Надаль будет сражаться за 14-й титул на кортах Парижа, Рууд сыграет дебютный финал турниров Grand Slam.
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