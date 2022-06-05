Руслан РОТАНЬ: «С Северной Македонией будут изменения в составе»

Сегодня молодежная сборная Украины в Стамбуле проведет домашний матч отбора Евро-2023 (U-21) против Северной Македонии (20:45). Перед игрой главный тренер сине-желтых Руслан Ротань рассказал о подготовке команды.

«Настроение хорошее. Всегда приятно продолжать работать, когда ты побеждаешь, слишком уверенно. Я попросил ребят, чтобы и в игре против Северной Македонии в плане мотивации и настроения мы оставались таким же коллективом, который дерется друг за друга, стремится достичь результата. Надеюсь, что так и будет.

Балканские команды всегда были неуступчивыми, кусачими. Отмечу, что у сборной Северной Македонии есть девять легионеров, играющих в иностранных клубах. Это говорит о том, что команда достаточно серьезная. Несмотря на потерю шансов на выход из группы, македонцы вызывают тех же исполнителей, которые работали на протяжении всего отбора. Они не омолаживали команду, продолжают играть тем же составом. Матч будет серьезный, нужно отнестись к нему ответственно.

Травмы вносят свои коррективы. Надо учитывать то, что у нас осталось еще три поединка. Возможно, некоторым игрокам нужно больше времени на восстановление. Думаю, у нас будут изменения в составе, ведь мы думаем не только о следующей игре», — сказал Ротань.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Северная Македония U-21.