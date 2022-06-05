Игнатенко и Лунин не попали. Заявка сборной Украины на матч с Уэльсом

В воскресенье, 5-го июня, в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоится поединок между сборными Уэльса и Украины. Матч пройдет в Кардиффе на стадионе «Cardiff City Stadium». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал заявку на этот матч.

Среди футболистов, которые находятся в Кардиффе, не попали Даниил Сикан, Денис Попов, Андрей Лунин и Даниил Игнатенко.

Заявка сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 19. Тарас Качараба, 20. 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризник.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Украина.