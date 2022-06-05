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  4. Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»
Чемпионат мира
05 июня 2022, 10:42 |
377
1

Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»

Известный журналист поделился ожиданиями от решающего матча отбора на ЧМ-2022

05 июня 2022, 10:42 |
377
1
Артем ФРАНКОВ: «Верю, что Уэльс по зубам сборной Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский журналист Артем Франков высказался о грядущем матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной.

«Я искренне верю, что Уэльс по зубам нашим молодцам. А хоть бы и с Бейлом! Схожая с Шотландией британская сборная, играющая по той же схеме, лишь немного сильнее индивидуально, но с такой обороной, которая абсолютно пробивается.

Вижу в этом серьезный наш козырь, чтобы ребята сохранили относительную свежесть, сумев восстановиться – думаю, ротация маловероятна, потому что «ротировать» особенно никем. Что касается их нападения, то главное, чтобы никто не нервничал сверх любой меры, а если и нервничал, то держал бы это глубоко внутри.

Думаю, вы меня поняли. Сумеем обеспечить такой же контроль мяча, как против скотов-невальтеров – все будет хорошо. Ну и святое: ребята, отступать некуда, позади Украина! О Лиге Наций мы подумаем во вторник», – написал Франков.

Матч Уэльс – Украина состоится 5 июня в 19:00.

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Alexis Sanchez
Верю что Украина не пропустит больше 3 голов 
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