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  4. Дибала требовал у Тоттенхэма огромную зарплату
Англия
05 июня 2022, 09:50 |
631
1

Дибала требовал у Тоттенхэма огромную зарплату

Лондонский клуб отказался подписывать аргентинца

05 июня 2022, 09:50 |
631
1
Дибала требовал у Тоттенхэма огромную зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» отказался от идеи подписания форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, который 30 июня станет свободным агентом.

Решение принято после того, как аргентинец запросил зарплату в размере около 280 тысяч фунтов в неделю.

После ухода Дибалы из «Ювентуса» футболистом интересовались «Интер» и «Бавария». 

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах. Последние 7 лет он играл за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Дибала отказался переходить в «Баварию».

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Пауло Дибала Тоттенхэм
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Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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pol-55
Губа не дура,італомафія знову хотіла розвести Д.Леві,там же є Моура,арендований Калусевські,Бергвейн і т.д,а до Кейна і Сона йому як до Києва...
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