Дибала требовал у Тоттенхэма огромную зарплату

«Тоттенхэм» отказался от идеи подписания форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, который 30 июня станет свободным агентом.

Решение принято после того, как аргентинец запросил зарплату в размере около 280 тысяч фунтов в неделю.

После ухода Дибалы из «Ювентуса» футболистом интересовались «Интер» и «Бавария».

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах. Последние 7 лет он играл за «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Дибала отказался переходить в «Баварию».