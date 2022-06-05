Дибала требовал у Тоттенхэма огромную зарплату
Лондонский клуб отказался подписывать аргентинца
«Тоттенхэм» отказался от идеи подписания форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, который 30 июня станет свободным агентом.
Решение принято после того, как аргентинец запросил зарплату в размере около 280 тысяч фунтов в неделю.
После ухода Дибалы из «Ювентуса» футболистом интересовались «Интер» и «Бавария».
В нынешнем сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах. Последние 7 лет он играл за «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Дибала отказался переходить в «Баварию».
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