Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала

Лидер сборной Сенегала Садио Мане преодолел значимую отметку в карьере.

Нападающий оформил хет-трик в матче с командой Бенина (3:1).Теперь у него 32 гола за сборную Сенегала. Он обогнал Анри Камару, у которого 29 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист согласовал условия трехлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».

