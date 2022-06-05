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05 июня 2022, 09:33 |
132
0

Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала

Форвард является рекордсменом национальной команды

05 июня 2022, 09:33 |
132
0
Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Сенегала Садио Мане преодолел значимую отметку в карьере.

Нападающий оформил хет-трик в матче с командой Бенина (3:1).Теперь у него 32 гола за сборную Сенегала. Он обогнал Анри Камару, у которого 29 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист согласовал условия трехлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».
 

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Источник Sport.ua
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