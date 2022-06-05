Другие новости05 июня 2022, 09:33 |
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Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала
Форвард является рекордсменом национальной команды
05 июня 2022, 09:33 |
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Лидер сборной Сенегала Садио Мане преодолел значимую отметку в карьере.
Нападающий оформил хет-трик в матче с командой Бенина (3:1).Теперь у него 32 гола за сборную Сенегала. Он обогнал Анри Камару, у которого 29 забитых мячей.
Ранее сообщалось, что 30-летний футболист согласовал условия трехлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».
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