Мюллер вышел на пятое место по матчам за сборную Германии
Ветеран преодолел очередную отметку
Сборная Германии сыграла вничью с Италией в рамках Лиги наций. Игра завершилась со счетом 1:1.
Немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал пятым игроком по сыгранным матчам за сборную Германии.
Форвард провел 113-ю игру за сборную своей страны, что стало пятым показателем среди всех игроков.
На четвертом месте располагается Бастиан Швайнштайгер (121), на третьем — Лукас Подольски (130), на втором — Мирослав Клозе (137). Первое место у Лотара Маттеуса, который сыграл 150 матчей за национальную команду.
Напомним, недавно «Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2024 года.
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