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  4. Мюллер вышел на пятое место по матчам за сборную Германии
Лига наций
05 июня 2022, 08:03 | Обновлено 05 июня 2022, 10:37
1042
3

Мюллер вышел на пятое место по матчам за сборную Германии

Ветеран преодолел очередную отметку

05 июня 2022, 08:03 | Обновлено 05 июня 2022, 10:37
1042
3
Мюллер вышел на пятое место по матчам за сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии сыграла вничью с Италией в рамках Лиги наций. Игра завершилась со счетом 1:1.

Немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал пятым игроком по сыгранным матчам за сборную Германии.

Форвард провел 113-ю игру за сборную своей страны, что стало пятым показателем среди всех игроков.

На четвертом месте располагается Бастиан Швайнштайгер (121), на третьем — Лукас Подольски (130), на втором — Мирослав Клозе (137). Первое место у Лотара Маттеуса, который сыграл 150 матчей за национальную команду.

Напомним, недавно «Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2024 года.

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Источник Sport.ua
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WladWest
Спирт, еще раз повторяю - не дохрена ли у Томаса букв "Л" в фамилии? )))
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0
Vfrt Vdjhgf
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-bal l.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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-3
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