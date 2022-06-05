Мюллер вышел на пятое место по матчам за сборную Германии

Сборная Германии сыграла вничью с Италией в рамках Лиги наций. Игра завершилась со счетом 1:1.

Немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал пятым игроком по сыгранным матчам за сборную Германии.

Форвард провел 113-ю игру за сборную своей страны, что стало пятым показателем среди всех игроков.

На четвертом месте располагается Бастиан Швайнштайгер (121), на третьем — Лукас Подольски (130), на втором — Мирослав Клозе (137). Первое место у Лотара Маттеуса, который сыграл 150 матчей за национальную команду.

Напомним, недавно «Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2024 года.