Лига наций04 июня 2022, 22:15 | Обновлено 04 июня 2022, 22:25
483
0
Игровой день Лиги наций: сенсация в Будапеште, битва грандов в Болонье
В субботу, 4 июня, проходят несколько поединков Лиги наций
04 июня 2022, 22:15 | Обновлено 04 июня 2022, 22:25
483
0
В субботу, 4 июня, проходят несколько поединков Лиги наций УЕФА.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 19:00. Венгрия – Англия – 1:0
Гол: Собослаи, 66 (пен).
- 21:45. Италия – Германия
Лига наций B
- 16:00. Армения – Ирландия – 1:0
Гол: Сперцян, 74.
- 19:00. Финляндия – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Пукки, 45+1 – Превляк, 90+3.
- 21:45. Черногория – Румыния
Лига наций C
- 19:00. Литва – Люксембург – 0:2
Голы: Синани, 44, 78.
- 21:45. Турция – Фарерские острова
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июня 2022, 08:21 1
Команду возглавит Кристоф Гальтье
Футбол | 04 июня 2022, 18:15 3
Игроку нужна постоянная практика
Футбол | 04.06.2022, 04:00
Футбол | 04.06.2022, 07:15
Футбол | 04.06.2022, 19:27
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.06.2022, 18:20 8
03.06.2022, 11:19 8
02.06.2022, 16:11 4
02.06.2022, 18:06 4
02.06.2022, 19:15
03.06.2022, 16:21
02.06.2022, 18:24 8
03.06.2022, 22:54 3