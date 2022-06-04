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  4. Игровой день Лиги наций: сенсация в Будапеште, битва грандов в Болонье
Лига наций
04 июня 2022, 22:15 | Обновлено 04 июня 2022, 22:25
483
0

Игровой день Лиги наций: сенсация в Будапеште, битва грандов в Болонье

В субботу, 4 июня, проходят несколько поединков Лиги наций

04 июня 2022, 22:15 | Обновлено 04 июня 2022, 22:25
483
0
Игровой день Лиги наций: сенсация в Будапеште, битва грандов в Болонье
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 июня, проходят несколько поединков Лиги наций УЕФА.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 19:00. Венгрия – Англия – 1:0

Гол: Собослаи, 66 (пен).

  • 21:45. Италия – Германия

Лига наций B

  • 16:00. Армения – Ирландия – 1:0

Гол: Сперцян, 74.

  • 19:00. Финляндия – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Пукки, 45+1 – Превляк, 90+3.

  • 21:45. Черногория – Румыния

Лига наций C

  • 19:00. Литва – Люксембург – 0:2

Голы: Синани, 44, 78.

  • 21:45. Турция – Фарерские острова
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Источник Sport.ua
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