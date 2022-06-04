Александр КАРАВАЕВ: «В Херсоне все ждут, когда освободят наши территории»

Игрок сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матча против команды Уэльса.

– Как ваша семья из Херсона следила за матчем с Шотландией?

– Они не смогли посмотреть матч. Там и связь отключили, и интернет. Поэтому общаемся с утра и вечером, только по смс или аудиозаписям. У них нет возможности постоянно быть в интернете, но когда они прочли новости, то были очень рады. Они нас поздравили. Еще так совпало, что второго июня у меня был день рождения, а третьего – у моей мамы. Поэтому это был хороший повод поздравить маму.

В том районе, где я родился и вырос, все смотрят и переживают нас. Все передавали привет, ждут от нас только победы.

- Была ли вы возможность восстановиться и отдохнуть после предыдущего матча?

- Да, у нас хороший медицинский персонал, отличные массажисты. У нас был хороший отдых, хорошее восстановление.

- Если вспомнить о друзьях, которые остались дома, то что они сейчас делают, чем занимаются?

- Как таковой работы у них сейчас нет. Они все надеются, что в ближайшее время наши военные смогут освободить наши территории и вернуть их в состав нашей независимой страны. Все в большом ожидании. Все, с кем разговаривал, имеют хорошее и положительное настроение. Они видят, как наши военные дают достойный отпор тем, кто пришел на нашу землю, тем, кого никто не ждал. Это дает большой стимул, у всех положительные эмоции. Все видят, как весь мир объединился вокруг нас.

- Удалось ли накопить достаточное количество спортивной злости до завтрашнего матча?

- Конечно, все знают, какая у нас ситуация. Спорт есть спорт, даже когда были мнения, что нам подарят путевку на мундиаль, все футболисты ответили «нет», потому что это нечестно, все должно решаться на футбольном поле по спортивному принципу. Мы получили путевку в первый матч плей-офф против Шотландии, мы знаем, какой путь мы прошли. И когда мы победили в первой игре, то понимаем, что следующая игра будет важнейшей в этот момент в нашей жизни. У нас есть большое желание и большая игровая злость. Все стремятся к победе. Потому то, что у нас в коллективе происходит, все будет завтра на поле. Мы покажем, на что способны.

- Все ожидали эмоциональную игру с Шотландией, но она была спокойной и взвешенной. Что можете сказать о завтрашнем дне?

- Я бы не сказал, что она была очень спокойной. Она забрала очень много эмоций, больше положительных, и это хорошо. Когда ты играешь на таком стадионе даже при такой поддержке соперника, это все равно придает силы и уверенности. Последние два года было очень мало полных стадионов, и когда выходишь и есть такая поддержка, ради этого мы и играем. Отлично, что нас смотрит такое количество зрителей. Мы также понимаем, что завтра будет не меньшая поддержка, чем была в последнем матче. Настраиваемся на то, чтобы показать хорошую игру и то, что нам нужно.

- Расскажите о взаимодействии с Ярмоленко на фланге.

- Мы много лет играем вместе, нам очень комфортно, понимаем друг друга с полуслова. Мы общаемся не только на поле, но и за его пределами. Многие индивидуальные разговоры по поводу игры, поэтому есть понимание и на поле, – сказал Караваев.

Поединок Уэльс – Украина состоится 5 июня на стадионе «Кардифф Сити» валлийской столицы и начнется в 19:00 по киевскому времени.