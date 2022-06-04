Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Будет катастрофа, если Мудрик не заиграет в основе»

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко считает, что полузащитник Михаил Мудрик в новом сезоне должен получать максимум игровой практики, чтобы прогрессировать.

«Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, то это будет катастрофа для всего украинского футбола. Я считаю, что футболист должен играть. Мне звонили несколько голландских футболистов, которые сказали, что у него отличный дриблинг».

«Пас, который он выдал на Довбика, это просто удовольствие для футбола. Я надеюсь, что он так и дальше будет прогрессировать», - сказал Левченко.

У «Шахтера» есть предложение от «Байера» по продаже Мудрика, но клуб пока не принял решение.