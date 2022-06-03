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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик хочет в Байер. Однозначного ответа Шахтера нет»
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 19:45 |
655
1

Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик хочет в Байер. Однозначного ответа Шахтера нет»

В клубе пока думают, что делать дальше

03 июня 2022, 19:45 |
655
1
Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик хочет в Байер. Однозначного ответа Шахтера нет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что «Шахтер» пока не принял решение по поводу того, продавать ли Михаила Мудрика в «Байер».

У клуба есть официальное предложение в размере 21 миллиона евро.

«Мудрик хочет в «Байер», он обратился к руководству клуба. Он чувствует, что сможет прогрессировать в Германии. Есть реальное предложение. Михаил общался с руководством, подтвердил желание перейти в «Байер». Однозначного ответа нет».

«Нет ни отказа «Байеру», ни согласия. Например, если Украина поедет на ЧМ, то там можно засветить игрока и продать потом дороже. А если не выйдет, то уже другой разговора».

«Категорического отказа сейчас нет», - сказал Цыганык.

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Источник Циганик LIVE
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umnuy2
ну зачем ты нагнетаешь перед воскресеньем,чучело ты госоглазое. Вечно своим ртом что-то ляпнет неподтверждённое потом как арестович со своим словесным поносом
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