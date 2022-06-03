Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик хочет в Байер. Однозначного ответа Шахтера нет»
В клубе пока думают, что делать дальше
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что «Шахтер» пока не принял решение по поводу того, продавать ли Михаила Мудрика в «Байер».
У клуба есть официальное предложение в размере 21 миллиона евро.
«Мудрик хочет в «Байер», он обратился к руководству клуба. Он чувствует, что сможет прогрессировать в Германии. Есть реальное предложение. Михаил общался с руководством, подтвердил желание перейти в «Байер». Однозначного ответа нет».
«Нет ни отказа «Байеру», ни согласия. Например, если Украина поедет на ЧМ, то там можно засветить игрока и продать потом дороже. А если не выйдет, то уже другой разговора».
«Категорического отказа сейчас нет», - сказал Цыганык.
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