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04 июня 2022, 16:55 | Обновлено 04 июня 2022, 17:00
3048
0

Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии

Украинец Давид Фесюк выиграл чемпионат Хорватии среди 19-летних

04 июня 2022, 16:55 | Обновлено 04 июня 2022, 17:00
3048
0
Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии
Facebook. Давид Фесюк

17-летний украинский вратарь Давид Фесюк выиграл чемпионат Хорватии среди 19-летних. Команда украинца «Хайдук» на 2 очка опередила «Динамо» Загреб. Таким образом, команда из Сплита во второй раз выиграла чемпионский титул U-19 и гарантировала себе выступления в Юношеской Лиге УЕФА в следующем сезоне.

Фесюк выступает за «Хайдук» с лета 2021 года и уже приглашается к тренировкам с первой командой. Это его первый чемпионский титул.

Ранее вратарь защищал цвета словацких клубов «Слован» и «Академия Гамшика». С осени 2021 выступает за юношескую сборную Украины.

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Источник Sport.ua
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