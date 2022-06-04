Вратарь сборной Украины стал чемпионом Хорватии

17-летний украинский вратарь Давид Фесюк выиграл чемпионат Хорватии среди 19-летних. Команда украинца «Хайдук» на 2 очка опередила «Динамо» Загреб. Таким образом, команда из Сплита во второй раз выиграла чемпионский титул U-19 и гарантировала себе выступления в Юношеской Лиге УЕФА в следующем сезоне.

Фесюк выступает за «Хайдук» с лета 2021 года и уже приглашается к тренировкам с первой командой. Это его первый чемпионский титул.

Ранее вратарь защищал цвета словацких клубов «Слован» и «Академия Гамшика». С осени 2021 выступает за юношескую сборную Украины.