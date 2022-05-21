Цель – стать основным вратарем Хайдука. Как юный украинец покоряет Хорватию

Украина имеет все шансы в ближайшем будущем получить вратаря высокого уровня. 17-летний Давид Фесюк совершил значительный спурт в собственной карьере в текущем сезоне. Уроженец Дубно перешел в хорватский «Хайдук». За 9 месяцев в Хорватии он смог не только перейти из команды U-17 в U-19, но даже принимать участие в тренировках с первой командой, где тренировался вместе с вице-чемпионом мира Даниэлем Субашичем и капитаном команды Ловре Калиничем.

Во время благотворительного матча «Хайдука» против «Шахтера» Фесюк стал самым молодым капитаном в истории команды из Сплита. Осенью получил дебютный вызов в юношескую команду Украины, хотя имел предложение выступать под флагом Словакии. К сожалению, команда Олега Кузнецова не смогла квалифицироваться на Евро U-17.

– Сейчас в Израиле проходит финальная часть Евро. Наши бывшие соперники не слишком убедительны на турнире. Польше дважды проиграла, а Италия одержала две трудные победы. Чего не хватило украинцам, чтобы поехать на турнир?

– Игровой практики и физической формы. После элит-раунда наставник команды Олег Кузнецов сказал, что команда была готова только на 50 процентов. Если бы игроки имели игровую практику, то имели бы хорошие шансы поехать на Евро.

Понятно, что война не могла пройти мимо находившихся в Украине игроков. Каждому из них было не до футбола и нужно было заниматься бытовыми проблемами и безопасностью.

– Матч против Польши был финалом за второе место. Что произошло в первом тайме, когда украинцы пропустили трижды?

– Большое давление за результат. Нужна была победа, чтобы иметь шансы поехать на Евро. Во втором тайме смогли настроиться, успокоиться, отыграть два мяча, но от поражения так и не ушли.

Где-то подвела реализация. Поляки забили почти все свои моменты, нам удалось реализовать только меньшую часть созданного. Если бы мы забили свои моменты в первом тайме, то игра сложилась бы по-другому. Мы могли выиграть этот матч.

– Последний матч против Италии. На большом стадионе в Сиене. Нужно только побеждать. Каковы были твои впечатления?

– Я на этот матч выходил совершенно спокойным. Пытался меньше думать об итальянцах. Больше думал о своей игре, чтобы сыграть на 100% своих возможностей и помочь команде.

Конечно, проигрывать очень тяжело. Было приятно, что тренер итальянцев Бернардо Корради похвалил меня после игры. Но было очень слабое утешение, потому что на Евро квалифицироваться не удалось.

Видно, что итальянцы технически и тактически сильны. Сыгранны, потому что перед элит-раундом были сборы и товарищеские матчи. Красная карточка в начале второго тайма не позволила переломить ход встречи.

– К команде присоединились легионеры из Италии форварды «Ювентуса» и «Милана» Андрей Фирман и Владислав Нагрудный. Они помогли сборной?

– Для них это первый вызов в сборную. Выступления за клуб и за сборную отличаются. Особенно было тяжело Нагрудному, который говорит только на итальянском. Хорошо, что Фирман помогал с переводом.

Мы обоих очень хорошо приняли. Фирман очень хорошо влился в команду и коллектив. В будущем они будут помогать больше. Нужно время на адаптацию.

– Одной из звезд юношеской сборной Украины является сын легенды «Динамо» Олега Гусева Алексей. В элит-рануде он забил дважды, играя на позиции правого защитника. Как тебе играется с Гусевым-младшим?

– Он имеет дар бомбардира. В матче с Косово он один раз подключился к атаке и забил. Для этого нужно иметь чуйку бомбардира. В быту он очень простой и приятный парень, без всякой звездности, несмотря на легендарного отца.

– Как тебе работается с наставником Украины Олегом Кузнецовым?

– Это легенда украинского футбола и «Динамо». Потому все игроки с большим уважением к нему относятся. Он пытается передать свой опыт игрокам. Никаких проблем в работе с тренером нет.

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– Расскажи о себе?

– Родился в городе Дубно Ровенской области. Но семья переехала в Братиславу. Сначала занимался в Академии Марека Хамшика, затем стал игроком местного гранда «Слована». За это время находился на просмотрах разных клубов. Был близок к переезду в Академию «Реала», но из-за отсутствия гражданства ЕС (родителям нужно официально проживать и работать в Испании) переход так и не состоялся. Во время карантина в 2019 году тренировался с киевским «Динамо», львовским «Рухом». С лета 2021 года выступаю за «Хайдук». Подписал контракт с клубом до конца 2024 года.

– Каким для тебя получился клубный сезон?

– Присоединился к команде U-17. Сейчас уже полноценный игрок U-19 и приглашаюсь к тренировкам с первой командой, где моими партнерами являются капитан «Хайдука» Ловро Калинич и бывший вратарь «Монако» Даниэль Субашич. Оба голкипера - бывшие сборники.

Тренеры ожидали, что мои прогресс и адаптация займут больше времени, но удовлетворены моей работой и прогрессом. Мне кажется, что быстрее все воспринимаю, чем они ожидали.

Юношеская команда опережает «Динамо» Загреб и близка к чемпионству и участию в Юношеской Лиге УЕФА в следующем сезоне.

– У тебя есть агент?

– Нет. Мои дела ведет отец. Он уделяет внимание, чтобы я занимался не только футболом, но и хорошо учился в школе. Есть предложения сотрудничать с разными агентами, но мы пока в этом не видим целесообразности. Открыты для интересных предложений.

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– В чем особенность школы «Хайдука»?

– Буду говорить только за вратарскую школу. Главная фишка – индивидуальный подход. У каждого вратаря свои сильные и слабые стороны. Над совершенствованием которых нужно работать. Под каждого вратаря они подстраиваются и стремятся его развивать.

Считаю, что в «Хайдуке» лучшая Академия в Хорватии. В каждой возрастной группе есть сборники. 2004 год в сборной Хорватии представлен двумя вратарями «Хайдука».

– Ты тренируешься с первой командой рядом с Субашичем и Калиничем. Что это за люди и как к тебе относятся?

– Они очень простые ребята, хоть и играли в ведущих чемпионатах и ​​в сборной Хорватии.

Оба помогают в тренировочном процессе. Субашич – очень веселый парень. Постоянно спрашивает об Украине. Возможно, кому-то из беженцев нужны апартаменты в Хорватии и тому подобное. У него в УПЛ играли друзья.

Калинич – настоящий капитан. Умеет настроить коллектив.

– Чувствуется, что Субашич серебряный призер чемпионата мира и многолетний вратарь «Монако» в плане опыта?

– Да. Даже на тренировке, когда мы делаем передачи, его техника и работа с мячом ногами впечатляют. Ему 37 лет. Он еще хочет играть, сводит команду. Даже со скамейки запасных постоянно в игре, подсказывает. Помогает всем молодым игрокам. Делает все, чтоб команда развивалась. Нет такого впечатления, что он просто пришел доигрывать и получать свою зарплату.

– Может тебя Субашич пригласить на обед или познакомить со своей семьей?

– Да. Мы уже ходили вратарской группой на ужин. Он, Калинич и вратари из U-19. Они к этому просто относятся, потому что мы одна семья. С Калиничем у него нет конкуренции, чтобы они не разговаривали или были врагами в тренировочном процессе. Они друзья, партнеры и максимально помогают прогрессировать молодым вратарям.

– Ты уже дебютировал во взрослом футболе в составе «Хайдука». В чем разница между игрой за юношей и первую команду?

– Скорость игры, физические кондиции и опыт. Это все влияет на качество игры. Нужно быть акцентированным на каждом моменте. Такие искусные форварды, как Марко Ливая или Никола Калинич могут забить, имея полумомент.

– Форвард «Хайдука» Никола Калинич известен выступлениями за «Днепр». Для Украины это не чужой игрок. Насколько интересуется событиями в Украине и общается с тобой?

– Он интересуется Украиной. Пытается узнать больше о положении дел в нашей стране. Спрашивает, в безопасности ли родня. Отправлял деньги в помощь Украине, но делает это не публично.

– Ваша семья после начала войны помогла перебраться в «Хайдук» воспитаннику «Днепра-1» Степану Лысенко. Как обстоят его дела в Сплите?

– У него все хорошо. Ему нравится в клубе. «Хайдук» хочет оставить его летом. Думаю, он останется на следующий сезон. Команда близка к чемпионству в первенстве 19-летних и должна формировать состав на следующий сезон в Юношеской Лиге УЕФА.

– Академия «Шахтера» находится в Сплите. Они как-то пересекаются с «Хайдуком»?

– Они тренируются на наших полях. Проводят тренировки с утра перед началом нашей работы. Вижусь с ребятами. Там есть партнеры по юношеской сборной Украины. У них есть все возможности для тренировочного процесса. Живут в отдельной гостинице. Проводят спарринги с разными командами из Хорватии. «Хайдук» им максимально помогает во всем.

– С Украиной «Хайдук» связывают две фигуры: Дарио Срна и Горан Саблич, выступавшие за «Шахтер» и «Динамо» соответственно. Что они значат для клуба?

– Саблич в прошлом году был тренером второй команды «Хайдука». Сейчас он работает в чемпионате Боснии и Герцеговины. Он харизматичный тренер, которого все любили. Когда я приезжал на пробы, то общался с ним.

Срна – легенда «Хайдука» и «Шахтера». К нему относятся с уважением. Он открытый человек и коммуникабельный. После благотворительного матча против «Шахтера» он мне пожелал удачи.

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– Что ты чувствовал, когда узнал, что сыграешь за первую команду в благотворительном матче против «Шахтера»?

– Об этом узнал за два дня до матча. Эмоции были положительными. Нужно было хладнокровно и спокойно отыграть время, которое выделит главный тренер. Я думаю, что у меня это вышло.

– Ты стал самым молодым капитаном в истории «Хайдука». Голова не пошла кругом?

– Это честь для меня. Я не ожидал, что получу капитанскую повязку. Я это понял, выходя на поле. Это придало уверенности. Я вышел спокойно.

– После матча удалось пообщаться с игроками «Шахтера»?

– Да. Побеседовал с Андреем Пятовым. Очень приятно было познакомиться с легендарным вратарем сборной Украины. Он мне пожелал удачи в карьере. После этого поддерживаем связь.

– С нового года «Хайдук» возглавляет литовец Валдас Дамбраускас. Помогает, что он понимает и говорит по-русски?

– У меня нет проблемы с коммуникацией. Я свободно говорю на английском, испанском, немецком, словацком и теперь уже хорватском.

Валдас – очень коммуникабельный человек, много времени уделяющий работе с младшими игроками. У него индивидуальный подход ко всем. Подтягивал в первую команду 2-3 игроков из Академии.

С приходом Дамбраускаса «Хайдук» начал прогрессировать и был даже претендентом на чемпионство. В текущем сезоне он смог улучшить свою позицию и финишировал вторым. В следующем сезоне все в Сплите надеются на чемпионство.

– СМИ приписывали тебе интерес со стороны немецких клубов «Кельна» и «Баварии». Готов к переезду в более сильный чемпионат?

– Сейчас об этом не думаю совсем. Конечно, приятно, что такие клубы интересуются мной. Но я всем доволен в Хорватии и хочу развиваться в «Хайдуке». У меня есть доверие тренеров, чувствую прогресс. Мне еще рано переходить в другую команду. Нужно самоутвердиться здесь в Хорватии, стать основным вратарем «Хайдука», а уже потом думать о смене команды.

– Какие цели ставишь в следующем сезоне?

– Я бы хотел дебютировать в хорватской Лиге или Кубке Хорватии. Как можно дальше зайти в Юношеской Лиге УЕФА.

– Война в Украине. Как к этому относятся в Хорватии?

– В Сплите много беженцев из Украины. Клуб старается им помогать. В Хорватии была похожая ситуация с Сербией. Поэтому помогают украинцам, вынужденно покинувшим Украину.

– Война не затронула твою семью?

– Из моих знакомых никто не пострадал. Моя родня живет на Западной Украине, поэтому с ними все хорошо.

Сергей ТИЩЕНКО