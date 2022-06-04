Испания04 июня 2022, 14:42 |
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Барселона пытается перехватить Ди Марию у Ювентуса
Аргентинец покинет ПСЖ летом
04 июня 2022, 14:42 |
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Контракт Анхеля Ди Марии с ПСЖ истекает в конце сезона и не будет продлен. Аргентинский вингер близок к переходу в «Ювентус» в статусе свободного агента.
Однако, по информации испанских СМИ, в ситуацию вмешалась «Барселона». Каталонцы пытаются перехватить 34-летнего аргентинца у «Ювентуса».
«Барселона» сейчас испытывает существенные финансовые проблемы, в связи с чем вынуждена делать ставку на свободных агентов.
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