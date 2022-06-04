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  4. Барселона пытается перехватить Ди Марию у Ювентуса
Испания
04 июня 2022, 14:42 |
293
0

Барселона пытается перехватить Ди Марию у Ювентуса

Аргентинец покинет ПСЖ летом

04 июня 2022, 14:42 |
293
0
Барселона пытается перехватить Ди Марию у Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Контракт Анхеля Ди Марии с ПСЖ истекает в конце сезона и не будет продлен. Аргентинский вингер близок к переходу в «Ювентус» в статусе свободного агента.

Однако, по информации испанских СМИ, в ситуацию вмешалась «Барселона». Каталонцы пытаются перехватить 34-летнего аргентинца у «Ювентуса».

«Барселона» сейчас испытывает существенные финансовые проблемы, в связи с чем вынуждена делать ставку на свободных агентов.

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Барселона ПСЖ Анхель Ди Мария Ювентус
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Источник Fichajes.com
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