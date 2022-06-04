Денис ПОПОВ: «Матч с Уэльсом – игра всей жизни»
Защитник сборной Украины – о решающем поединке отбора на ЧМ-2022
Защитник сборной Украины Денис Попов поделился ожиданиями от решающего матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Уэльса (5 июня):
«Команда чувствует себя хорошо как в эмоциональном, так и в физическом, потому что было время на восстановление. Думаю, что подойдем к игре с Уэльсом в оптимальном состоянии. Я чувствую себя неплохо, восстановился. Буду очень рад, если получится помочь сборной.
Желание у нас максимальное. Не знаю, как назвать правильно предстоящий матч с Уэльсом. Может быть, игрой всей жизни. У нас была теория, мы просматривали соперника и наигрывали комбинации, предложенные тренерским штабом».
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