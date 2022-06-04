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  4. Денис ПОПОВ: «Матч с Уэльсом – игра всей жизни»
Чемпионат мира
04 июня 2022, 13:54 |
512
0

Денис ПОПОВ: «Матч с Уэльсом – игра всей жизни»

Защитник сборной Украины – о решающем поединке отбора на ЧМ-2022

04 июня 2022, 13:54 |
512
0
Денис ПОПОВ: «Матч с Уэльсом – игра всей жизни»
УАФ. Денис Попов

Защитник сборной Украины Денис Попов поделился ожиданиями от решающего матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Уэльса (5 июня):

«Команда чувствует себя хорошо как в эмоциональном, так и в физическом, потому что было время на восстановление. Думаю, что подойдем к игре с Уэльсом в оптимальном состоянии. Я чувствую себя неплохо, восстановился. Буду очень рад, если получится помочь сборной.

Желание у нас максимальное. Не знаю, как назвать правильно предстоящий матч с Уэльсом. Может быть, игрой всей жизни. У нас была теория, мы просматривали соперника и наигрывали комбинации, предложенные тренерским штабом».

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Денис Попов сборная Украины по футболу Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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