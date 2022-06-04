Денис ПОПОВ: «Матч с Уэльсом – игра всей жизни»

Защитник сборной Украины Денис Попов поделился ожиданиями от решающего матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Уэльса (5 июня):

«Команда чувствует себя хорошо как в эмоциональном, так и в физическом, потому что было время на восстановление. Думаю, что подойдем к игре с Уэльсом в оптимальном состоянии. Я чувствую себя неплохо, восстановился. Буду очень рад, если получится помочь сборной.

Желание у нас максимальное. Не знаю, как назвать правильно предстоящий матч с Уэльсом. Может быть, игрой всей жизни. У нас была теория, мы просматривали соперника и наигрывали комбинации, предложенные тренерским штабом».