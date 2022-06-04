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  4. Роберто МАНЧИНИ: «Германия – один из фаворитов чемпионата мира»
Лига наций
04 июня 2022, 13:31 | Обновлено 04 июня 2022, 13:32
97
0

Роберто МАНЧИНИ: «Германия – один из фаворитов чемпионата мира»

Наставник сборной Италии – о матче Лиги наций

04 июня 2022, 13:31 | Обновлено 04 июня 2022, 13:32
97
0
Роберто МАНЧИНИ: «Германия – один из фаворитов чемпионата мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Германии (4 июня):

«Германия и Англия — две сильнейшие сборные на данный момент. У них отличные игроки. Наша команда очень изменилась, и поэтому мы сильно рискуем.

Я вижу Германию одним из фаворитов чемпионата мира, наряду с Бразилией, Аргентиной и Францией. Они обладают техникой, быстры в контратаках и высоко прессингуют, они совершенны и на 100% созрели как единая команда».

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Роберто Манчини сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Лига наций
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Источник УЕФА
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