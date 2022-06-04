Роберто МАНЧИНИ: «Германия – один из фаворитов чемпионата мира»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Германии (4 июня):

«Германия и Англия — две сильнейшие сборные на данный момент. У них отличные игроки. Наша команда очень изменилась, и поэтому мы сильно рискуем.

Я вижу Германию одним из фаворитов чемпионата мира, наряду с Бразилией, Аргентиной и Францией. Они обладают техникой, быстры в контратаках и высоко прессингуют, они совершенны и на 100% созрели как единая команда».